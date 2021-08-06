أجرت مديرية أمن أسيوط، حركة تنقلات لرؤساء المباحث بالمراكز والأقسام بالمحافظة، وجاءت كالتالي: المقدم أحمد صلاح كرم رئيسا لمباحث مركز أبو تيج، الرائد يحي حافظ معاون أول مركز أبوتيج، الرائد محمد أبو العيون معاون أول مباحث قسم أبو تيج، الرائد علي نصر رئيسا لمباحث قسم أول أسيوط، المقدم أحمد عبدالمالك رئيسا لمباحث أبنوب، والمقدم أحمد أبو ستيت رئيسا لمباحث الفتح.

«النجار» رئيسا لمباحث ساحل سليم و«عبدالستار» للبداري.. حركة تنقلات ضباط مباحث أسيوط 2021

وشملت الحركة تولي المقدم أحمد النجار رئيسا لمباحث ساحل سليم، والمقدم أحمد صلاح عبدالستار رئيسا لمباحث البداري، والمقدم عمر عبدالعظيم رئيسا لمباحث مركز أسيوط، والمقدم محمد عطية رئيسا لمباحث ديروط.

استمرار «الأمير» في تنفيذ الأحكام و«رضا» لفرع الجنوب.. حركة تنقلات ضباط مباحث أسيوط 2021

كما شملت الحركة استمرار العقيد محمد الأمير رئيسًا لقسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، واستمرار العقيد أحمد سليم رئيسا لفرع الشرق، واستمرار العقيد تامر رضا رئيسا لفرع بحث الجنوب، واستمرار المقدم أحمد حربي وكيلا للفرع، والعقيد أحمد الإدريسي رئيسا لمباحث المرور.

استمرار «عاصم» رئيسا لمباحث أبو تيج و«ناصر» للقوصية

كما شملت الحركة استمرار الرائد أحمد عاصم رئيسا لمباحث قسم شرطة أبو تيج، واستمرار المقدم محمد جمال ناصر رئيسا لمباحث القوصية، واستمرار المقدم محمد شريت لمباحث منفلوط، واستمرار المقدم أحمد خشبة رئيسا لمباحث أسيوط الجديدة، واستمرار المقدم علي جلال رئيسا لمباحث الغنايم، واستمرار المقدم عمر الشافعي رئيسا لمباحث صدفا، والرائد محمد أبو دومة معاون مباحث أول قسم ثان.