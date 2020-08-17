جامعة اسيوط تفصل استاذة عملت بالسعودية دون إبلاغ جهة العمل

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط فصل الدكتورة "ح. س" الأستاذ بقسم الإعلام بكلية الآداب، وإنهاء عملها بالجامعة لقيامها بالسفر إلى السعودية بدون موافقة جهة العمل، والعمل لجامعة الملك سعود خلال العام الدراسى 2019 - 2020 رغم وجودها على قوة العمل بجامعة أسيوط.

وكانت قد مثلت أستاذة الآداب للتحقيق الذي أجرته الجامعة برئاسة الدكتور معمر رتيب الأستاذ بكلية الحقوق وتمت مواجهتها بشهادة تحركاتها عبر أمن الموانئ والخطاب الموجه لجامعة الملك سعود لبيان عملها خلال العام الدراسى المنصرم لديها رغم وجودها على قوة العمل بجامعة اسيوط وصرف الرواتب الشهرية ومستحقاتها وعدم قيامها بتدريس أي مادة وإرسالها خطاب بمرضها رغم سفرها وعملها في السعودية.

ومن جانب آخر أوضح عبدالعليم يوسف رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بالجامعية أن الاستاذة لم تقدم ما يبرر ما فعلته وانقطاعها عن العمل بالجامعة فى الوقت الذى سافرت به فيه وعملت لدى جامعة سعودية رغم صرف مستحقاتها المالية فى جامعة اسيوط.