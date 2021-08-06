صندوق الأمم المتحدة للسكان: 60% من المصريين تحت الـ30 عاما

قالت ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، إن الصندوق يعمل على مشكلة السكان بشكل عام، وبخاصة الصحة الصحية الإنجابية، حيث يتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية في أماكن تقديم الدعم، إذ أن السيدات يمكنهن تلقي الخدمات والمعلومات التي تحتجن إليها من أجل تنظيم أسرهن، كما ينظر الصندوق إلى كل الشرائح المكونة للعائلات مثل الرجال، لضمان قدرة الزوج والزوجة على تنظيم الأسرة: «الحكومة تبحث دوما في تقليل نسبة الفقر وهو ما يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة 2030، لأن هذا الامر يعد عنصرا شديد الأهمية لضمان تكوين عائلة يمكنها تحمل المعيشة وكذلك تلقي كل أفراد العائلة للتعليم الذين يحتاجونه، وبالتالي فإن الشباب شريحة شديدة الأهمية هنا، خاصة أن 60% من سكان مصر تقل أعمارهم عن 30 عاما».

وأضافت «ميير»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نعمل كثيرا في مجال البيانات ونعمل مع الحكومة لتوفير ظروف حياة أفضل»، لافتةً إلى أن الصندوق وفّر عيادات متنقلة في الأماكن النائية للوصول إلى السيدات اللائي يرغبن في تناول موانع الحمل بحيث يكون هناك استمرار وعدم انقطاع لتناولهن الموانع، مؤكدة أن الصندوق يرغب أن يصل كل سكان مصر إلى احتياجاتهم الخاصة من خلال تنظيم الأسرة، بمعنى قدرتهم على تنظيم أسرهم بالشكل الذي يتناسب معهم.

وتابعت ممثل لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر: «نحن في العام الثاني لظهور جائحة كورونا وهي مدة أطول مما توقعناها وحاليا نحن في حالة استعداد أفضل ونعرف الآن كيف يمكن لمن يعملون في الخطوط الأمامية من مواجهة الفيروس حماية أنفسهم ونحن نرى انخفاض معدلات العدوى وبخاصة في وجود التطعيمات اللازمة، وهو ما يعني أن لدينا العناصر التي تمكننا من احتواء الجائحة وأصبحنا قادرين على توفير خدمات تنظيم الأسرة في أماكن تواجد الأسر، وهذا ما يفعله صندوق سكان الأمم المتحدة ونعمل على ضمان حماية العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس وأن تتلقى العائلات الخدمات التي تحتاجها».