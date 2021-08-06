غلق 3 طرق بالجيزة استعدادا لمرور موكب الملك خوفو
كتب:
خالد فهمي
06:28 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
منطقة الأهرامات الأثرية
أغلقت الإدارة العامة للمرور 3 طرق، منذ قليل، استعدادًا لمرور موكب نقل الملك خوفو إلى المتحف الكبير بالهرم.
وجاءت الطرق الثلاثة التي أغلقتها الإدارة العامة للمرور كالآتي:
- طريق الفيوم الصحراوي في الاتجاهين، بداية من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدائق الأهرام حتى ميدان الرماية.
- طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الاتجاهين، بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري.
- مناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار - شارع الأهرام - شارع الملك فيصل.
ومن المنتظر أن يتم فتح تلك الطرق في تمام السادسة من صباح غدا السبت.