عاجل.. المرور غلق 3 طرق رئيسية في الجيزة حتى صباح السبت لـ موكب الشمس

أعلنت إدارة المرور عن غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير موكب نقل مركب الملك خوفو - مركب الشمس - من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصرى الكبير، وبالتزامن مع خط سير الموكب سوف يتم إجراء تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين خلال فترة الغلق التي ستبدأ من الساعه 6 مساء اليوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت.

الطرق التي سوف يتم إغلاقها أثناء خط سير الموكب

وكشفت مصادر أن الطرق التي سوف يتم إغلاقها هي طريق الفيوم الصحراوي فى الاتجاهين بداية من فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابة خفرع لحدائق الأهرام حتى ميدان الرماية، وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في الاتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري، ومناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار - شارع الأهرام - شارع الملك فيصل.