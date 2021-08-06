رابط وطريقة التقديم لوظائف السكك الحديد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حاجتها لـ250 وظيفة شاغرة للتعيين في مختلف التخصصات من خريجي الجامعات وحملة الدبلومات الفنية أيضا، وكشفت عن حاجتها إلى مهندس ثالث تخصصات «ميكانيكا– كهرباء– مدني» من الذكور فقط لطبيعة العمل الشاقة.

طريقة التقديم لوظائف السكك الحديد

ويمكنك التقديم لوظائف السكك الحديد من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية بالضغط على هذا الرابط وكتابة البيانات المختلفة عنك والتخصص في خانة الوظيفة الشاغرة التي أعلنت عنها الهيئة، وبعدها سيتم إجراء مسابقة لاختيار أفضل المتقدمين من خلال الاختبارات واللياقة البدنية والصحية.

ولا بد من إحضار المستندات المطلوبة عند إجراء المقابلة للتقدم بـ وظائف هيئة السكة الحديد أبرزها «المؤهل الدراسي، شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة، صورة البطاقة الشخصية سارية، شهادة أداء الخدمة العسكرية، 4 صور شخصية 4×6، صحيفة الحالة الجنائية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أصل الحوالة البريدية باسم الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رقم 40401001، بالإضافة إلى ملف ورقي كبير وكتابة البيانات والوظيفة المتقدم إليها».

وقالت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، إن العمل سيكون بنظام الورديات لتخصصات: (إلكترونيات والاتصالات الكهربية– حاسبات ونظم) من الذكور والإناث للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية.

كما أعلنت الهيئة، حاجتها لـ1500 وظيفة فنية شاغرة تخصصات مختلفة للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات وهي:(فني إشارات رابع- فني كهربائي رابع– فني ميكانيكي رابع– فني براد رابع– فني مناورة رابع– فني مزلقان رابع– فني صيانة سكة رابع– فني حركة وبلوك رابع– فني لحام سكة رابع– مشرف قطار رابع– صراف تذاكر رابع).

ومن المقرر أن يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس وحتى التاسع من سبتمبر المقبل.