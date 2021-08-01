التنظيم والإدارة: سنوفر وظائف جديدة في السكك الحديد والتجارة الداخلية

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار الترقية الذي يطبق عن طريق القانون الخدمة المدنية بجانب قرارات رقم 65 و101 و265 مهمة لأنها تشرح بشكل وافٍ المدة التي يستحق فيها الموظف الترقية، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يحترم الكفاءة ويجب على الشخص لكي يحصل على الترقية أن يكون في العمل في يوم 1 يوليو ولن يتم ترقية للذين حصلوا على إجازات، مبينا ضرورة الحصول على درجة كفء في التقييم من أجل الحصول على الترقية.

وأضاف «الشيخ» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، أن الموظف الذي يريد الحصول على الترقية يجب ألا يكون حصل على جزاءات أو لفت نظر.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن بوابة الوظائف الحكومية دشنها الجهاز ويعرض عليها كل الوظائف المتاحة في الجهاز الإداري للدولة ويوجد إعلان في الوقت الحالي يطلب مهندسين في وزارة الري والزراعة وستنتهي مدته في 5 أغسطس، كما ستنزل الفترة المقبلة إعلانات لوظائف أخرى.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن على الراغبين في الحصول على وظائف يجب التقديم عبر هذا الموقع، لافتا إلى أن السكة الحديد ستطلب فنيين ومهندسين الفترة المقبلة وكذلك جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الموافقة على تعيين موظفين في القوى العاملة إلا بعد تخطيط القوى العاملة والذي يحدد الوظائف التي تحتاج أشخاصا جدد داخل الجهات الإدارية المختلفة.