ارتفاع عدد زوار المناطق الأثرية بالأقصر رغم الحرارة الشديدة

يشهد طقس الأقصر، هذه الأيام، حالة من ارتفاع درجات الحرارة، طبقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، وفي ظل ذلك أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة السياحية عن الانتهاء من تطهير مخرات السيول بمراكز المحافظة المختلفة، فيما ارتفع عدد زوار المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر اليوم، رغم شدة ارتفاع درجة الحرارة.

طقس الأقصر: ارتفاع في درجة الحرارة يسود المحافظة السياحية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية، كان من بينها محافظات الصعيد، وهي أسوان وقنا والأقصر، مع وجود احتمالية لهبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد على وجه التحديد، ليكون طقس الأقصر الأكثر حرارة خلال الأسبوع الحالي.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، في نشرتها اليومية، يسود المحافظة السياحية طقس شديد الحرارة، حيث بلغت درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 28 والعظمى 44، ليكون طقس الأقصر الأكثرارتفاعًا في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، مع احتمالية هبوب الرياح الرملية المثيرة للأتربة.

ويأتي ذلك مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، التي أعلنت استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في عدد من المحافظات لمدة أسبوع كامل، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، وكذلك محافظات الوجه البحري، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء ومحافظات الصعيد في الجنوب، مع حدوث ارتفاع في نسب الرطوبة.

مدير الأزمات والكوارث: تطهير مخرات تحسبًا للسيول والأمطار

وفي هذا الإطار، أعلنت محافظة الأقصر، عن إنهاء استعدادتها تحسبًا للتقلبات الجوية التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية بشكل تام، مع احتمالية وجود سقوط أمطار على المحافظة السياحية خلال الأيام المقبلة، ليكون طقس الاقصر شديد الحرارة هذا الأسبوع، لذا حرصت المحافظة على إنهاء أعمال تطهير المخرات والسيول بمركز القرنة وإسنا والطود وأرمنت، وهو ما يأتي في إطار جهود المحافظة السياحية في مواجهة السيول والأمطار عقب تصريحات هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط أمطار مع وجود تقلبات جوية.

من جانبه، أعلن محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، عن تشكيل لجنة تستهدف المرور على جميع مخرات السيول في مراكز المحافظة بمراكز القرنة وأرمنت وإسنا والطود، للتأكد من جاهزية المخرات لاستقبال السيول تحسبًا سقوط أي أمطار، مع متابعة أعمال التطهير بها بشكل دوري، ومدى جاهزية تلك المخرات في حالة حدوث التقلبات الجوية، خاصة فيما أعلنته هيئة الأرصاد بخصوص طقس الاقصر الشديد الحرارة.

كما تم التنسيق مع جمع المديريات داخل محافظة الأقصر مع رؤساء المدن والمراكز، لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وإمكانية وجود خطط طوارئ في حالة سقوط أمطار، مع توفير سيارات الشفط الخاصة بمجالس المدن في مواقعها والتعامل مع أي أمطار قد تسقط، عقب نشرة الأرصاد الجوية.

ارتفاع عدد زوار المناطق الأثرية رغم شدة الحرارة

ورغم أن طقس الاقصر هذه الأيام يشهد حالة من ارتفاع الحرارة، لكن ذلك لم يمنع السيُاح من زيارة معالم الأقصر السياحية، مثل معابد الكرنك والأقصر بمنطقة البر الشرقي، وكذلك زيارة المناطق الأثرية والمعالم الحضارية بمنطقة البر الغربي، مثل معبد الدير البحري، ومعبد وادي الملوك والملكات، ودير كارتر، وغيرها من المعالم الأثرية بمنطقة البر الغربي، التي يفصلها عن البر الشرقي نهر النيل.

وبلغ عدد زوار معبد الكرنك شمال محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، 900 سائح وسائحة من مختلف الجنسيات، فيما يُعتبر خطوة جيدة في عودة السياحة مرة أخرى لمحافظة الأقصر، بعد انخفاض نسب الإشغال السياحية خلال الفترات الماضية.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استقبال مطار الأقصر الدولي، عدد من رحلات الشارتر الإسباني والفرنسي أو رحلات الطيران العارض، بشكل أسبوعي، مما يُساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة مرة أخرى وعودة العمل السياحي بعد انقطاعه لفترات نتيجة توقف الرحلات السياحية بسبب جائحة فيروس كورونا منذ عام 2020، مما شكل أزمة في ذلك الوقت في القطاع السياحي داخل المحافظة السياحية، لذا تُعتبر رحلات الشارتر هي خطوات هامة في سبيل عودة السياحة مرة أخرى لمحافظة الأقصر وأبنائها.