لعنة ظلم «جيانا فاروق» في أولمبياد طوكيو تطارد الحكم الزيتوني متيوط

شهد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة غضب ضد الحكم المغربي الزيتوني متيوط، الذي تسبب قراره اليوم الجمعة في خسارة لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق أمام منافستها الصينية في مباراة نصف النهائي للكاراتيه وزن 61 كجم سيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو 2020.

وتعادلت البطلة المصرية مع منافستها الصينية تشياويان ين، بهدف لكل منهما، قبل اللجوء للتحكيم، وحصلت كل من اللاعبتين على صوتين ليأتي صوت «الزيتوني» حاسما لصالح الصينية، وتفوز النجمة المصرية بالميدالية البرونزية، لتهدي مصر الميدالية الرابعة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو 2020.

من هو الحكم المغربي «الزيتوني متيوط»؟

وعبَّر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار الحكم المغربي بمهاجمته والدعاء عليه من خلال التعليق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ليلجأ «الزيتوني» لغلق التعليقات، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لجأوا لتعبيرات الغضب للتعليق على منشوراته.

ولم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أي صورة أو منشور للحكم المغربي إلا وتم وضع «إيموشن غاضب»، لتحظى مثلا صورة لـ«الزيتوني» مع طاقم التحكيم في دورة الألعاب الأولمبية على 4 آلاف «إيموشن» غاضب، خلال ساعات قليلة.

و«الزيتوني» هو حكم دولي مغربي، وعضو اللجنة الدولية للتحكيم ورئيس اللجنة الأفريقية للتحكيم، واختير ضمن 16 حكما أسندت لهم مهمة قيادة مباريات رياضة الكاراتيه فى مسابقة «الكاتا» و«كوميتى».

تعليق جيانا فاروق على قرار الحكم

وعبَّرت اللاعبة المصرية التي حُرمت من التتويج بالميدالية الذهبية، عن استغرابها من قرار الحكم المغربي، مشيرة في تصريحات إعلامية لها، إلى أنها فعلت كل ما بوسعها حتى النهاية، والمباراة انتهت بالترجيح بناء على قرار الحكم، موضحة أن سير مجريات المباراة وفقا لقواعد اللعبة كانت لصالحها ولكنها لم تستطع تغيير قرار الحكم.