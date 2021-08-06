محافظ الأقصر يوجه بطلاء واجهات المنازل لتناسب المظهر الحضاري للمدينة

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، طريق المسار السياحي، وكذلك مدخل الأقصر من الناحية الجنوبية، بالإضافة إلى طريق العوامية، كما تفقد في جولته الأسوار الجارِ إقامتها على الطريق السياحي، حيث وجه خلال الجولة بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة بالطريق.

واستكمل محافظ الأقصر، جولته الميدانية عقب انتهاء صلاة الجمعة، بمتابعة أعمال تطوير الشوارع الرئيسية وطلاء الواجهات، بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق لمدينة الأقصر، حيث اُسندت تلك الأعمال لجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، فضلًا عن الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير في إعمار القرى داخل مركزي أرمنت وإسنا طبقا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر بمتابعة أعمال طلاء الواجهات للمنازل الموجودة في المسار السياحي، مع الاهتمام بالأسطح أعلى المنازل، وتطويرها.

وضمن جولته الميدانية، تفقد «ألهم»، طريق المطار حيث وجه بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، خاصة جوانب الترع والمصارف الكائنة على طريق المطار والمتعامدة عليه.

وفي ظل الجولة، التي قام بها، استمع «ألهم» إلى عرض تفصيلي من قبل المهندس الاستشاري المسؤول عن المشروع، وبناءً عليه طلب إجراء بعض التعديلات في بعض الميادين الكائنة بطريق المطار حتى تتلائم مع السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بمحافظة الأقصر.

فيما أكد العميد ضياء ماهر، مدير إدارة المرور، على مراجعة تصميمات الميادين واعتمادها من الناحية الفنية المرورية، خلال مرافقته للمحافظ في جولته الميدانية.

وفي تعليماته، وجه «ألهم» بسرعة التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة عمل الاصلاحات اللازمة بطريق المطار، وكذلك الاهتمام بالمداخل والمخارج على هذا الطريق، في ظل جولته، التي تمت بحضور كل من اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورافقهم في الجولة المهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي المتابعة الميدانية.