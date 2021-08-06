محافظ الأقصر يوجه بطلاء واجهات المنازل لتناسب المظهر الحضاري للمدينة
كتب:
الوطن
07:36 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
جانب من الجولة
تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، طريق المسار السياحي، وكذلك مدخل الأقصر من الناحية الجنوبية، بالإضافة إلى طريق العوامية، كما تفقد في جولته الأسوار الجارِ إقامتها على الطريق السياحي، حيث وجه خلال الجولة بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة بالطريق.
واستكمل محافظ الأقصر، جولته الميدانية عقب انتهاء صلاة الجمعة، بمتابعة أعمال تطوير الشوارع الرئيسية وطلاء الواجهات، بما يتناسب مع المظهر الحضاري اللائق لمدينة الأقصر، حيث اُسندت تلك الأعمال لجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، فضلًا عن الأعمال التي يقوم بها جهاز التعمير في إعمار القرى داخل مركزي أرمنت وإسنا طبقا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر بمتابعة أعمال طلاء الواجهات للمنازل الموجودة في المسار السياحي، مع الاهتمام بالأسطح أعلى المنازل، وتطويرها.
وضمن جولته الميدانية، تفقد «ألهم»، طريق المطار حيث وجه بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، خاصة جوانب الترع والمصارف الكائنة على طريق المطار والمتعامدة عليه.
وفي ظل الجولة، التي قام بها، استمع «ألهم» إلى عرض تفصيلي من قبل المهندس الاستشاري المسؤول عن المشروع، وبناءً عليه طلب إجراء بعض التعديلات في بعض الميادين الكائنة بطريق المطار حتى تتلائم مع السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بمحافظة الأقصر.
فيما أكد العميد ضياء ماهر، مدير إدارة المرور، على مراجعة تصميمات الميادين واعتمادها من الناحية الفنية المرورية، خلال مرافقته للمحافظ في جولته الميدانية.
وفي تعليماته، وجه «ألهم» بسرعة التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة عمل الاصلاحات اللازمة بطريق المطار، وكذلك الاهتمام بالمداخل والمخارج على هذا الطريق، في ظل جولته، التي تمت بحضور كل من اللواء عماد أبو العزايم، سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورافقهم في الجولة المهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، والمقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق، ورؤساء الأحياء، ومسؤولي المتابعة الميدانية.