«ماساكي»: لدينا 50 شركة يابانية في مصر يعمل بها 10 آلاف مواطن

قال سفير اليابان لدى القاهرة نوكي ماساكي، إن هناك نحو 50 شركة يابانية تعمل في مصر، في 5 مجالات مختلفة منها السيارات والقطاع الصحي، ويعمل بها 10 آلاف مصري، مضيفا: «نعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية في مصر».

مجالات التعاون بين مصر واليابان

وأضاف «ماساكي»، في لقاء مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، أن هذا العام يواكب مرور 85 عامًا على إنشاء اليابان أول بعثة دبلوماسية لها في القاهرة، عام 1936، ولكن العلاقات بين البلدين كانت أقدم من ذلك، حيث افتتحت اليابان قبلها مكتبًا قنصليًا في مصر، ومنذ ذلك الحين ترسخت العلاقات بين البلدين، وترسخت بشكل أكبر منذ زيارة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، إلى القاهرة عام 2015، وبعدها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى اليابان في 2016، وتبعها بزيارتين متتاليين إلى اليابان عام 2019.

وتابع السفير الياباني لدى القاهرة، بأن التعاون بين البلدين مثمر للغاية، وعملا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، وركزا على المجالات التي تمس حياة الناس بشكل وثيق مثل دار الأوبرا المصرية ومستشفى أبو الريش للأطفال، وكوبري السلام أعلى قناة السويس، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمدارس المصرية اليابانية، والمتحف المصري الكبير، معربًا عن سعادته باستمرار التعاون بين البلدين.

سفير اليابان: نتعاون مع مصر في دعم استراتيجية السلام

وعن العلاقات السياسية بين البلدين، قال السفير الياباني: نبذل جهودًا لتعزيز السلام في مختلف أنحاء العالم وفي إفريقيا، ونتعاون في منتدى أسوان للسلام، ولذلك نحن شركاء في استراتيجية دعم السلام، ولدينا الكثير لنفعله معًا لتعزيز السلام في القاهرة الإفريقية، وسوف نشترك في مؤتمر «تيكاد 8» المقبل.