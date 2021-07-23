فرق التوقيت بين مصر واليابان.. مواعيد مباريات «الفراعنة» في طوكيو 2020

أجرت بعثة مصر المشاركة في ألعاب أولمبياد طوكيو 2020، أمس، آخر بروفة لها بالزي الرسمي للبعثة المصرية، وذلك قبل المشاركة في طابور العرض المقام حالياً بدولة اليابان، وذلك تحت إشراف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس البعثة، للإتمام على عملية التجارب لكل المشاركين في حفل الافتتاح، حيث يترقب الملايين من المصريين مشاركة منتخبات مصر في الألعاب المختلفة، ويبحث الكثيرعن فرق التوقيت بين مصر واليابان لمعرفة مواعيد المباريات لمنتخبي مصر والسعودية المقرر إقامتها خلال الأيام المقبلة في بطولة أولمبياد طوكيو 2020.

فرق التوقيت بين مصر واليابان 7 ساعات

ومن المعروف عن فرق التوقيت بين مصر واليابان، أن توقيت طوكيو باليابان يسبق توقيت القاهرة بجمهورية مصر العربية، بمقدار 7 ساعات، بمعنى أنه في تمام الساعة 1:31 مساءً يوم الجمعة في جمهورية مصر العربية يعادل الساعة 8:31 مساءً في مدينة طوكيو باليابان، وبالنظر أيضا إلى فرق التوقيت بين السعودية واليابان، تجد أن فرق التوقيت لدولة اليابان يسبق توقت السعودية بمقدار 6 ساعات، أي يعادل الوقت 2:34 يوم الجمعة بدولة السعودية الساعة 8:34 يوم الجمعة بدولة اليابان.

وكشف جدول مباريات أولمبياد طوكيو 2020 المقامة حالياً بدولة اليابان، وقوع منتخب الفراعنة في المجموعة الثالثة، وهي تضم كلا من أسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ووفقا لفرق التوقيت بين مصر واليابان، تجد أن مواعيد مباريات مصر المتبقية، ستكون الأحد المقبل موعد لقاء منتخبي مصر والأرجنتين الساعة 10:30 صباحاً، والأربعاء المقبل 28 يوليو موعد مبارة مصر وأستراليا الساعة 14:00.

وكشفت اللجنة الأولمبية خريطة ترتيب مشاركة البعثة المصرية في افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، وجاءت هداية ملاك في الجانب الأيمن في مقدمة الطابور، وعلاء أبوالقاسم في الجانب الأيسر، وهما مسؤولان عن رفع العلم وخلفهم في الوسط المهندس هشام حطب، رئيس البعثة، وفقا للتقليد الأولمبي.