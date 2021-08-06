«الوطن» تنشر الصور الأولى لموكب نقل مركب خوفو من الهرم للمتحف الكبير

تنشر «الوطن» الصور الأولى لموكب نقل مركب خوفو الأولى من منطقة آثار الهرم للمتحف المصري الكبير، والتي بدأت مساء اليوم الخميس، بنقل المركب داخل صندوق النقل، ورفعها إلى العربة آلية التحكم، واستمر العمل حتى بدأ التحرك من الهرم في اتجاه المتحف في تمام السادسة من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تنهي المركب رحلتها منتصف ليل الجمعة، لتستقر في موقعها الجديد في المبنى الملحق بالمتحف المصري الكبير فجر السبت.

وتظهر الصور الصندوق الذي يحوي المركب ورسمت عليه المركب، وجرى رفعه على العربات الناقلة.

ومع تمام الساعة الرابعة عصر الجمعة بعد مواعيد العمل الرسمية، بالهرم بدأ الموكب في التحرك من الضلع الجنوبي لهرم خوفو، ومن ثم الضلع الشرقي عبر جسور ترابية جرى بناؤها خصيصا لنقل المركب بمنطقة الهرم الأثرية، ومن ثم إلى الطريق الأسفلتي داخل منطقة الهرم الأثرية، وصولا لبوابة طريق الفيوم.

وعند الوصول لبوابة طريق الفيوم ينحرف المركب للخروج عبر مخرج جرى فتحه بسور منطقة الهرم ليتناسب مع أبعاد المركب وعربة النقل، بعد خروج المركب لطريق الفيوم تجري مناورة لتفادي المرور من اسفل كباري المشاة الثلاثة، التي يبلغ ارتفاعها نحو 7 أمتار، فيما يتجاوز ارتفاع المركب بالعربة 10 أمتار.

وشيّد مهندسو الهيئة الهندسية كباري موازية للطريق لعبور المركب، حيث ستعبر مع الطريق حتى المنطقة المواجهة لنادي الرماية، ونظرا لوجود فارق كبير بين منسوب الطريق الأصلي والموازي له سيجري تحويل السير لعكس الاتجاه مرورا بجوار كوبري المشاة الثالث، ومنه لطريق نادي الرماية وصولا للمتحف.

مع وصول المركب للمتحف يتم رفع الحاوية عبر ونش وإنزالها من سقف المتحف الجديد المبني خصيصا لها كملحق بالمتحف المصري الكبير، والذي سيستكمل بناؤه بعد إدخال الحاوية له ليتم الانتهاء منه في غضون شهر لينتظر استقبال الجمهور.