العناني: السياحة في مصر هي الأرخص.. وهذا موعد افتتاح المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن تذكرة الطيران لـ شرم الشيخ وأسوان 2150 جنيها شاملة الضرائب، بينما سعر التذكرة العام الماضي وقبل الأزمة وصل إلى 4000 جنيه، موضحًا أن الغردقة وشرم الشيخ حالياً تعج بالمصريين، حيث إن الطرق الجديدة ساعدت في السفر بكل سهولة على عكس الطرق في السابق حيث كان بها مشاكل، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له على شاشة «إم بي سي مصر».

وأضاف «العناني»، أن مبادرة «شتي في مصر» التي قامت بها وزارة الطيران المصرية، ساهمت في زيادة السياحة الداخلية حيث وصلت أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى الأقصر شاملة الضرائب 1500 جنيه ذهاباً وعودة، وأسوان والغردقة وشرم الشيخ بتكلفة 1800 جنيه حتى مايو الماضي، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لديها خطة لاستغلال الساحل الشمالي فندقياً.

وأردف وزير السياحة والآثار، أن هناك مشكلة وهي عدم وجود فنادق في الساحل الشمالي تضم جميع الفئات من جميع البلدان بأسعار متفاوتة، وذلك نتيجة التعامل مع هذه المنطقة في الماضي على أنها خاصة بالفلل والكومباودات فقط، كما أن 550 ألف سائح زاروا مصر خلال شهر يونيو الماضى، لافتا إلى أن عدد الأسواق المصدرة للسائحين إلى مصر يزيد يوما بعد يوم.

وأوضح أنه تم استلام النسخة المسودة الثانية للترويج للمنتج السياحى المصرى، ويتم تسليمه بشكل نهائى قبل نهاية أغسطس المقبل لتنفيذ الاستراتيجية خلال 3 سنوات، «أسعارنا رخيصة، وليس لدينا مشكلة أسعار، وعملنا إجراءات مثل تأشيرة سياحية مجانية، وترخيص أسعار وفود الطائرات والهبوط فى المطارات السياحية، وأسعارنا مش غالية، والمشكلة أن الأسواق المصدرة الرئيسية قافلة السياحة، مثل أوروبا الغربية».

ولفت الوزير إلى أن هناك ثقة من مقدمى الخدمة السياحية والمواطنين والحكومات، و زيادة سياحة الخليج العربى والسعوديين، والروس ينزلون القاهرة، كما أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد قاعات العرض الخاصة بالملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى وصول 67 فاترينة حتى الآن، والوزارة تعمل على مشروع نقل مركب خوفو منذ أكثر من عام ونصف، واصفًا إياه بأنه مشروع أثري ضخم.

وأكد الوزير أن عملية نقل المركب من منطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير عملية جراحية دقيقة، سننقل أقدم أثر عضوي خشبي في العالم وسيتم نقله بإعجاز أثري كقطعة واحدة، كما أن الدولة ستنتظر الأوضاع العالمية بالنسبة لجائحة كورونا حتى تحدد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وخاصة أنه حدث ضخم ينتظره العالم.

وأعلن عن تنفيذ الوزارة فعالية تضاهي موكب المومياوات الملكية في الأقصر، قبل نهاية هذا العام، متوقعا تحقيق أرقام كبيرة في أعداد السائحين بعد استئناف السياحة الروسية والعربية، فأسعار السياحة في مصر للسائحين القادمين من الخارج الأرخص بلا شك، ومصر أرخص بلاد العالم سياحيا، وسبب عدم ارتفاع نسبة السائحين القادمين من الخارج لمصر خلال الفترة الحالية بالشكل المطلوب يعود عدة أمور ومنا أن نسبة كبيرة من سياحة مصر تأتي من أوروبا الغربية، وللأسف هذه الدولة فرضت إغلاق.