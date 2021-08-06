ينقذ الملايين.. تفاصيل مشاركة مصري في دراسة علاج يقلل خطر جلطات القلب

كشف الدكتور أنيس حنا، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية «ألبرت أينشتاين» للطب في نيويورك، وأحد أعضاء الفريق الذي اكتشف الجين المسؤول عن الجلطات القلبية، إن أبحاثهم منصبة على التفاعلات التي تنشأ في الجسم بعد الجلطة، وتوصلوا إلى نتائج جيدة حتى الآن، مشددًا: «نتمنى الوصول إلى علاج لتقليل آثار الجلطات القلبية، وهذا يحتاج إلى سنين أخرى من الدراسة، والتجارب السريرية على الفئران والبشر، وهذه مرحلة متقدمة لم نصل إليها».

وأضاف «حنا» في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنه عند انقطاع الدم عن جزء معين في القلب، فإن جزءًا من عضلة القلب يموت سريعًا، وبعدها يحدث تفاعل في الجسم لكي يستطيع إزالة هذه الخلايا، والجينات التي توصلوا إليها يمكن أن تؤدي دورًا فعالًا أكثر لإزالة الخلايا الميتة بسبب الجلطة.

وشدد زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية «ألبرت أينشتاين» للطب في نيويورك، أن أبحاثهم منصبة على هذه التفاعلات، ولكي لا تؤثر على أداء القلب، ولذلك فإنهم لن يمنعوا حدوث الجلطات ولكن يقللون من تأثيرها، ولا يحدث تليف للأجزاء السليمة في القلب ما يؤدي إلى فشل عضلة القلب.

وشدد على أنهم حاليًا في مرحلة التعديل الجيني، ويفحصون ما يحدث بعدها في جسم الإنسان، ويأملون في الوصول إلى علاج للجلطات القلبية.