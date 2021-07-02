باحث مصري في «هارفارد»: مصر تعيش نهضة علمية كبيرة.. ومشروع الجينوم مبشر

قال الباحث المصري الدكتور محمد البرلسي، زميل باحث في جامعة هارفارد، الحاصل على جائزة «بيتز هانز» من جامعة ماكس بلانك الألمانية، المختار من مجلة فوربس ضمن قائمة أفضل 30 شخصًا تحت سن الثلاثين من المؤثرين في مجال العلوم والصحة في أوروبا: إنه يتابع مشروع الجينوم المصري، ويعتبره أمرًا مبشرًا، وإن مصر تعيش نهضة كبيرة جدا في مجال العلوم والبحث العلمي.

وأضاف «البرلسي» خلال لقاء مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «أنا سعيد جدًا أن حاجة زي كده بتحصل في البلد، وفي اهتمام كبير جدا بالتعليم والجامعات الأهلية، وأعتقد أن البحث العلمي في مصر هيرجع زي ما كان زمان وأكتر».

وأكد أنه يعمل في مجال التعويض الجيني، من أجل فهم السبب في تباين تحفيز عملية التعويض الجيني بين البشر.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، أن مشروع الجينوم المصري، حلم لمصر وللقارة الإفريقية، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc».

وأوضح: «هناخد 100 ألف عينة من الأصحاء ونبدأ ناخد من الأمراض وهنحدد إيه الجينات اللي هنشتغل عليها وده هيبين أي دواء على وجه التحديد نقدر اشتغل عليه الدواء المناسب لكل شخص، وكل شخص هقدر أتنبأ ايه الأمراض اللي مصاب بيها، وهمشي ازاي وقبل ما يحصل المرض ازاي أقدر أمنعه».

وأردف، بأن الدولة المصرية، ستستعين في هذا المشروع بـ15 جامعة مصرية ومركز الطب التكميلي في وزارة الدفاع بدعم وزارتي الصحة والاتصالات، مؤكدًا أنه يطبق في الولايات المتحدة الأمريكية: «عندما بدأت أمريكا بدأت فإن كل دولار جرى استثماره، كان مردوده 125 دولارا، وهو ما يوضح أهميته للرعاية الصحية ولصحة المصريين».