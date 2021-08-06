باحث في أمريكا: الرجال في مصر أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب من النساء

قال الدكتور أنيس حنا، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية «ألبرت أينشتاين» للطب في نيويورك، وأحد أعضاء الفريق الذي اكتشف الجين المسؤول عن الجلطات القلبية، إن الإصابة بالجلطات لها عوامل وراثية، وعلى سبيل المثال فإن الأمريكان من أصل إفريقي أكثر عرضة للإصابة بها، كما أن الرجال يصابون بجلطات القلب أكثر من السيدات، لأن هرمونات الأنوثة تحميهن.

وأضاف «حنا» في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنه في مصر أيضًا يحدث نفس الأمر، فالرجال أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب من النساء.

وقدم زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية «ألبرت أينشتاين» للطب في نيويورك، عددًا من النصائح إلى المواطنين لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل الابتعاد عن التدخين، والسمنة، والطعام غير الصحي، والأطعمة الغنية بالكوليسترول، والسكريات، مشددًا على أهمية النشاط والحركة، وضرورة الحفاظ على توازن ضغط الدم، وتجنب ضغط الدم المرتفع.

وكشف الدكتور أنيس حنا، عن أنه من محافظة أسيوط، وحصل على المنحة بتمويل 140 ألف دولار من منظمة القلب الأمريكية، حيث قدم مشروعًا بحثيًا لها، وسافر لاستكمال الأبحاث، موضحًا أنهم يحصلون على تمويلات من مؤسسات أمريكية ومنها وزارة الدفاع الأمريكية، تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار في العام.

يذكر أن الدكتور أنيس حنا، نجح مع فريق علمي في كلية «ألبرت أينشتين» بنيويورك، في التوصل للجينات المتحكمة في تقليل خطر جلطة القلب، الأمر الذي جعله فخراً لجميع المصريين، وعول عليه ملايين من الناس في إنقاذهم من ذلك المرض، الذي يلقب بالقاتل الأول للبشر في العالم.