سفارة مصر بواشنطن تنقل تهنئة السيسي للمصريين بالخارج بمناسبة العام الهجري الجديد

نشرت سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمصريين في الولايات المتحدة، بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقالت السفارة المصرية في بيان لها: «تُهدي سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن، أطيب تحياتها لأعضاء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتتشرف بنقل نص برقية التهنئة المُوجهة من رئيس الجمهورية، إلى أبناء مصر المسلمين في الخارج، وذلك بمناسبة الاحتفال ببدء العام الهجري الجديد 1443».

وجاء نص برقية الرئيس السيسي، كالتالي: «الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بمٌناسبة بدء العام الهجري 1443. أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة وازدهار، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحتنا، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار. مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، وكل عام وأنتم بخير».