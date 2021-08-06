السويدي هانز جروندبرج مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج، مبعوثًا جديدًا له إلى اليمن، بعد تأجيل لعدة أسابيع، حيث كانت الصين تنظر فيما إذا كانت ستوافق على التعيين، الأمر الذي يتطلب اتفاقًا في مجلس الأمن، وفقا لوكالة «رويترز» الأمريكية، في تقرير لها.

ووافق المجلس المكون من 15 عضوا على «جروندبرج» هذا الأسبوع، كبديل لمارتن جريفيث، الذي أصبح رئيس مساعدات الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن، على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية حادة، ودفعت اليمن، إلى حافة المجاعة، على حد تعبير الوكالة في تقريرها.

وكان «جروندبرج» سفيرا للاتحاد الأوروبي في اليمن، منذ سبتمبر 2019. وقال دبلوماسيون إن مسؤولي الأمم المتحدة، قدموا اسمه بشكل غير رسمي لأعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف يوليو الماضي، وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على هذا التعيين.

لكن الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت. ورفض مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التعليق على سبب تأجيل موافقة بكين.

ورحبت الولايات المتحدة، بتعيين «جروندبرج» مبعوثًا خاصًا جديدًا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في بيان: «يحمل جروندبرج خبرة كبيرة في اليمن والمنطقة، ونتطلع إلى العمل معه عن كثب لتقديم حل دائم للصراع في اليمن».

وفي حديثه عن هجوم الحوثيين على مأرب، قال وزير الخارجية الأمريكي، إن هناك إجماعًا دوليًا وإقليميًا غير مسبوق على ضرورة إنهاء الحملة العسكرية وغيرها من المعارك.

وشدد مجددًا على المحادثات السياسية لإغاثة الشعب اليمني، والسماح له بتحديد مستقبل أكثر إشراقًا لبلاده.