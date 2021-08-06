من «ياسمين» إلى «القشاش»: أعمال فنية تناولت ظاهرة «التشرد»

انتشرت ظاهرة «التشرد» منذ فترة طويلة، ودائماً ما كانت مشكلة تؤرق المجتمع، الأمر الذى جعل «صُنّاع السينما» يقدمون بعض الأعمال الفنية التى تجسد قصصاً واقعية للتشرد وأسبابه ونهايته التى غالباً ما تكون مأساوية فى معظم الأحيان.

ومن أقدم الأفلام عن التشرد فيلم «ياسمين» الذى تم إنتاجه عام 1950، ورغم مرور 71 عاماً على إنتاجه إلا أنّه لا يزال يُعرض ويحظى بالإعجاب حتى الآن، ويناقش قيام أحد الآباء «محمد الديب» بالتخلص من ابنته «ياسمين» التى جسدت دورها «فيروز» بعدما وضعتها زوجته «مديحة يسرى» واكتشف أنّها أنثى، بإلقائها أمام ملجأ لأنّه لا يحب إنجاب الفتيات، ولكنه مات خلال عودته فى الطريق ولم تعلم زوجته مكان ابنتها، ولكنها عندما تكبر تهرب من الملجأ وتنضم لعصابة الأطفال المحترفة فى النشل حتى تقابل عازف سكسفون صدفة «وحيد عزت» الذى جسده «أنور وجدى» وتعاونه فى مهنته وتتخلى عن النشل وتعيش معه فترة ثم تضيق من الحياة المستقيمة وتهرب منه وتعود للعصابة مرة أخرى، ويكتشف العازف أنّها حفيدة رجل ثرى «زكى رستم» فيحاول مقابلته ولكنه يقابل ابنته «سعاد» أم الطفلة «ياسمين» وحينما يحكى لها تبدأ البحث عن ابنتها هى ووالدها ولكنهم يفشلون فى إيجادها، بينما تتفق «ياسمين» مع عصابتها لسرقة فيلا جدها دون أن تعلم علاقته بها ويقبض عليها هى وعصابتها فتعود إلى أمها التى تتزوج فى نهاية الفيلم من العازف.

ويعد فيلم «الغابة» من أهم الأفلام التى جسَّدت معاناة أولاد الشوارع بصورة واقعية، أُنتج عام 2008، ودارت أحداثه حول مجموعة من أولاد الشوارع فى أعمار مختلفة يعيشون فى منطقة تسمى «الخرابة» ومنهم من يعمل فى التنقيب فى القمامة، وآخرون يعملون فى السرقة، كما رصد الفيلم الأسباب التى دفعتهم لممارسة تلك السلوكيات والأعمال الشاذة للحصول على حفنة بسيطة من المال تمكنهم من عيش حياتهم.

ويرى الكثير من صُنّاع السينما أن ظاهرة التشرد وأطفال الشوارع تنتهى بظهور البلطجية التى انتشرت بشكل كبير مؤخراً، ويحاولون تجسيد تلك القصص من خلال الأفلام، التى كان آخرها «القشاش» الذى يحكى قصة طفل تخلت عنه أسرته وتركته فى عربة قطار فكبر وأصبح بلطجياً.

وقدّم النجم عادل إمام والفنانة يسرا، قصة واقعية فى فيلم «المولد» عمّا يحدث فى الموالد من خطف للأطفال وتشريدهم واستغلالهم فى أعمال التسول والسرقة، حيث يناقش اختطاف طفل فى المولد وادّعاء الخاطف أنّه والده ويعلمه النشل وينضم لعصابة تهريب ويهرّب عملة قيمتها ملايين الجنيهات فيخططون لقتله، فيقتلهم ويهرب بالمبلغ إلى الخارج.