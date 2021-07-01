«التدخل السريع» ينقذ مسناً من التشرد تركه أبناؤه بشوارع زفتى

أصدرت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أماني خالد النادري، تعليمات عاجلة إلى فريق التدخل السريع، التابع للمديرية، اليوم الخميس، بسرعة التحرك لإنقاذ مسن يعيش مشرداً في شوارع قرية «شبرا اليمن»، بدائرة مركز زفتى.

تضامن الغربية يكلف فريق التدخل السريع لإنقاذ حياه رجل عجوز

جاءت تعليمات وكيل وزارة التضامن، بناءً على توجيهات محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، واستجابة لشكوى من أهالي قرية «شبرا اليمن»، بوجود مسن عاجز، يعيش مشرداً في شوارع القرية، بعدما تخلى عنه أبناؤه، وتركوه وحيداً في الشارع.

وعلى الفور، أمر الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع، ورئيس لجنة «مواطن بلا مأوى» في الغربية، بسرعة تحرك الفريق، يرافقه رضا شاهين، عضو فريق التدخل ومأمور الضبطية القضائية بالمديرية، إلى مكان البلاغ.

وتبين أن المواطن «م. ع. ع.»، يبلغ من العمر 67 سنة، قعيد على كرسي متحرك، وأن أحد السكان بالمنطقة وفر له مسكناً مؤقتاً، وأن إحدى الجمعيات توفر له الطعام، بينما يتابعه أحد أقاربه من بعيد، حسبما يسمح وقته، وتم متابعة الحالة بمعرفة فريق التدخل السريع، لمدة 10 أيام، في مكان إقامته، وتبين أن رعايته من قبل أهل القرية «غير كافية»، خاصةً وأن حالته الصحية غير مستقرة.

وتم التواصل مع إدارة الأزمات بمحافظه الغربية، لتوفير سيارة إسعاف لنقل الحالة إلى مستشفى زفتى العام، لإجراء الفحوصات اللازمة له، كما تم إجراء فحص كورونا له، جاءت نتيجته سلبية، وذلك قبل نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأشار رئيس فريق التدخل السريع إلى أنه تم نقل المسن إلى «مؤسسة المسنين والعجزة»، في منطقة «كفر عصام»، بعد التنسيق مع مدير المؤسسة، إيمان بسيوني، حفاظاً على حياته.