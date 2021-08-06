«حزب الله» يطلق صواريخ على إسرائيل.. ويعلن مسؤوليته لأول مرة منذ سنوات

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل في أحدث سلسلة من الهجمات المتبادلة عبر الحدود، ما أدى إلى تصعيد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي أعلن حزب الله فيها مسؤوليته عن شن هجمات على إسرائيل بعد ظهر اليوم الجمعة، منذ سنوات عديدة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، بأن حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل، وهذا يعد أحدث مؤشر في حرب الظل الطويلة بين إسرائيل، وإيران ووكلائها، برا وجوا وبحرا، واندلعت بشكل متزايد في الفترة الماضية.

«حزب الله» يطلق صواريخ على إسرائيل

وأردفت الصحيفة، بأن حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل في وقت تصاعدت فيه التوترات بين إسرائيل وحلفاء إيران بسبب التوقعات بأن تل أبيب قد ترد قريبًا على هجوم الأسبوع الماضي على سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي.

وهاجم البلدان مرارًا وتكرارًا سفن بعضهما البعض في البحر، على مدار العامين الماضيين، على وجه الخصوص، حيث استهدفت إسرائيل السفن الإيرانية التي تحمل وقودًا أو أسلحة من إيران إلى حلفائها في سوريا واليمن.

بينما أطلق «حزب الله» صواريخا على إسرائيل، بعد أن أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة، وبريطانيا، واليابان، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، الجمعة، بيانًا مشتركًا يدين ما وصفوه بـ«الهجوم المتعمد والموجه» للسفينة في الأسبوع الماضي، مضيفين أن «جميع الأدلة المتاحة تشير بوضوح إلى إيران».

حزب الله يطلق صواريخ على إسرائيل

وأصدرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم، تقريرًا عن تحقيقها في الحادث، جاء فيه أن السفينة تعرضت في 30 يوليو لهجوم من طائرة مسيرة إيرانية الصنع «محملة بمتفجرات عسكرية»، مما ألحق أضرارًا بها.

وأضافت أن طائرتين بدون طيار استهدفتا السفينة في اليوم السابق، لكنهما فشلتا في إلحاق أي ضرر بها.