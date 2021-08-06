إصابة 22 شخصا في حادث تصادم سيارتين أجرة بالصحراوي الشرقي قرب الكريمات

أصيب 22 شخصا منذ قليل، في حادث تصادم سيارتي أجرة «ميكروباص»، بالطريق الصحراوي الشرقي، قرب الكريمات بدائرة محافظة الجيزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج وتلقي الإسعافات الأولية.

وشارك مرفق إسعاف بني سويف، منذ قليل، في نقل مصابي حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي قبلي بوابة الكريمات بـ7 كيلو بدائرة محافظة الجيزة.

وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصا، وقامت سيارات إسعاف بني سويف بنقل 10 مصابين، وسيارات إسعاف محافظة الجيزة بنقل 12 مصابا إلى مستشفى أطفيح العام بمحافظة الجيزة، لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.