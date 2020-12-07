إحلال أعمدة وتركيب 113 كشاف لإنارة الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإعادة الإنارة للطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.

أكد المحافظ، حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الانارة، مشيراً إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء اعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم لامتداد المركز حتى نهاية الحدود الإدارية، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، وتم تركيب وصيانة 113 كشاف.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنارة الطرق الرئيسية والداخلية بين القري ووفقا للخطة الزمنية المحددة حفاظا على سلامة وامن المواطنين.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إنه تم تنفيذ اعمال الصيانة الدورية واحلال وتجديد لأعمدة الانارة، حيث تم زرع 20 عمود انارة بالطريق الدائري المؤدي لقرية بني احمد الغربية، مضيفاً انه بجانب اعمال الصيانة تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بقريتي دير عطية وبني احمد الغربية ، مؤكداً استمرار الحملات لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.