وكالة الأدوية الأوروبية تكشف تأثير اللقاح على الدورة الشهرية

نشرت وكالة رويترز، ملخصاً لتقرير صادر عن وكالة الأدوية الأوروبية بأن لجنة السلامة التابعة لها، فحصت حالات اضطرابات الدورة الشهرية بعد الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، وتوصلت إلى عدم وجود علاقة بين هذه الاضطرابات واللقاحات التي حصلوا عليها، وطلبت باعتبار 3 أعراض جانبية جديدة قد تنتج عن تلقى لقاح «جونسون آند جونسون» الذي شددت على أن فوائده أكثر من مخاطره.

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية في تقرير لها أمس الجمعة، أنها لم تعثر على أي رابط حتى الآن بين لقاحات المضادة لفيروس كورونا واضطرابات الدورة الشهرية عند النساء.

وأضافت الوكالة أن لجنة السلامة التابعة لها راجعت حالات اضطرابات الدورة الشهرية بعد تلقي اللقاح، وطلبت مزيدا من البيانات والمعلومات من شركات تصنيع اللقاحات لتقييم الوضع.

وطلبت الوكالة باعتبار 3 أعراض جديدة آثارا جانبية محتملة قد تحدث للإنسان بعد تلقي لقاح «جونسون آند جونسون»، وهي انخفاض عدد الصفائح الدموية والدوار وطنين الأذن، إلى المعلومات الموجودة على ملصق لقاح «جونسون آند جونسون».

وذكرت الوكالة أن فوائد اللقاح الأمريكي لا تزال أكبر من أي مخاطر، وأضافت أنها فحصت 1183 حالة أصيبوا بالدوار وأكثر من مئة حالة أصيبت بطنين الأذن لتصل إلى هذه الاستنتاج.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، إلى 201643294 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات عالميا، إلى 4279366 حالة، بينما ارتفاع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 181408512حالة.

من جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن البشرية لا تزال تواجه خطرا حقيقيا على الرغم من النجاحات في التطعيم ضد الفيروس، مضيفا إنه «بفضل تطوير اللقاحات في مواعيد قصيرة قياسية حققنا تقدما كبيرا. لكن الآن يواجه العالم خطرا حقيقيا. والكثير من النجاحات التي تم تحقيقها في وقت سابق يتم القضاء عليها الآن».