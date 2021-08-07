ميدو عادل: سيد درويش كان وطنيا حتى النخاع و«لقمة في زور الاحتلال»

قال الفنان ميدو عادل، إنه من «مجانين سيد درويش»، لافتًا إلى أنه منذ صغره وهو يعتبر أن الفنان سيد درويش، هو المعنى الحقيقي للفن الشعبي، وأغانيه تعتبر متجددة دائمًا، مشددًا على أن معظم المعلومات عن سيد درويش مستقاة من حفيده الفنان إيمان البحر درويش، وهو يحاول دائمًا تصدير الطاقة الإيجابية لأنه من عائلته، ولكنه في النهاية إنسان، مضيفا «دوريش فن ومعجون بمية الفن، ولغاية دلوقتي مش معروف سيد درويش مات إزاي».

وأضاف «عادل»، في لقاء مع برنامج «ليالي TeN» المذاع على قناة «TeN» الفضائية، وتقدمه الإعلامية بوسي شلبي، الجمعة، أن هناك أقاويل عن وفاة سيد درويش بسكتة قلبية، وأقاويل أخرى أنه مات عن طريقة جرعة زائدة «أوفر دوس لأنه كان بيشرب ويتعاطى، وهناك أقاويل إنه مات على يد الإنجليز ودي الرواية اللي أنا بفضلها، لأنه كان لقمة في زور الإنجليز، وسيد درويش كان وطنيًا حتى النخاع، وكل يوم بيطلع أغنية ضد الإنجليز».

وشدد على أن الفن يعتبر هو القوى الناعمة الحقيقية، ويؤثر في الناس كثيرًا ويستطيع أن يوصل الفكرة بشكل جيد، وسيد درويش استطاع أن يفعل هذا بمهارة شديدة، وكان يسبب مشاكل كثيرة للإنجليز، لدرجة أنه كان يشترك في المظاهرات مع الجماهير.

ولفت إلى أن بعض الأقوال أشارت أيضا إلى عدم زواجه من جليلة، ولكن هناك وثيقة عقد زواج تقول إنه تزوجها، موضحًا: «الله وأعلم دي متزورة ولا لا، بس هي موجودة، ومكتوب ده في كتب، وهو اتجوز كتير».

وأكد على أن سيد درويش رغم وفاته في سن صغير فإنه «عايش» مع الناس لأن كل الحقيقيين تعيش ذكراهم مع الناس، موضحًا أنه تعلم هذه الحكمة ويطبقها في حياته، ويرد على كل أصدقائه الذين يقولون له إنه تأخر في مشواره الفني بأن الإنسان والفنان الحقيقي يعيش مع الجماهير.