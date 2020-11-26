بعد إجازة عدة أشهر.. ميدو عادل يفتتح سيد درويش من جديد على "البالون"

افتتحت منذ قليل أول عروض الموسم الجديد من مسرحية "سيد درويش" والمقامة على مسرح "البالون" بالعجوزة، وحضر العرض أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لتهنئة أبطال العمل.

وقالت لقاء سويدان بطلة العمل أنها متحمسة للغاية من أجل تلك المسرحية ومتفرغة لها تماما في الوقت الحالي وأنها سبب عودتها للمسرح من جديد لأنها أحبت الشخصية وبذلت بها جهد كبير أثناء التحضير سواء في الغناء أو الإستعراضات، مشيرة أنها الدافع والسبب الرئيسي لعودتها للتمثيل من جديد بعد اتخاذها قرار الاعتزال.

وتجسد سويدان شخصية "جليلة" التي سبق وجسدتها الفنانة هند رستم في فيلم "سيد درويش"، حيث تدور أحداث المسرحية في إطار استعراضي غنائي.

والعرض يأتى فى إطار الأهداف الرئيسية التى تولى لها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اهتماما كبيرا لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، كما يأتى العرض ضمن خطة فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، لشهر نوفمبر، يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد .

العرض بطولة "ميدو عادل ولقاء سويدان وسيد جبر ورشا سامي"، والمطربين الكبار شريف عبد الوهاب وعماد تيسير وسامي عوض الله وماهر عبيد، وممثلين نجوم وإن صغُرت أدوارهم مثل "محمد عنتر، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، ياسر الرفاعي، أشرف عبد العزيز، فاروق الجندي، علاء الحريري، إسماعيل شعراوي"، وعدد من الوجوه الجديدة المتألقة "مجدي عبد العزيز، إمام محمد، دعاء الخولي، غادة كامل، ولأول مرة في التمثيل "سمير الجوكر، هالة الصباح" نجوم الفرقة الاستعراضية، ويخدم عملهم مجموعة كبيرة من إدارة المسرح، ومن خلفهم عمال الديكور والاكسسوارات والملابس والصوت والإضاءة .

ويحرص البيت الفني للمسرح باتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح.