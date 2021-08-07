التفاصيل الكاملة لأزمة نجل شعبان عبدالرحيم وعمر كمال.. بدأت بلفظ خارج

حالة كبيرة من الجدل أحدثها الثنائي عدوية ابن الفنان شعبان عبدالرحيم ومطرب المهرجانات عمر كمال ظهر أمس الجمعة.

بدأت الأزمة بين «عدوية» و«كمال» عندما قام الأول بنشر بوست عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» هاجم فيه الأخير بسبب تلفظه بلفظ خارج فى إحدى حفلاته الغنائية حيث كتب نجل شعبان عبدالرحيم «السمع أخلاق لأن الفن في كل الصفات الحلوة والاحترام والذوق والأدب وقبل كل ده الأخلاق».

وتابع قائلا «أحنا بقينا في زمن ولا فيه فن ولا فيه حياء ولا حتى احترام للناس اللي بتسمع، ظلموا نفسهم ومش عارفين يتعدلوا ويبقوا بشر كويس ويسمعوا طبيعي من غير قلت أدب اللهم لا شماتة في الناس».

وأضاف نجل المطرب الراحل «بس ده بجد عيب جدا ومايصحش معلش ياصديقي مش هدعمك في الغلط».

عمر كمال يهدد ابن شعبان عبدالرحيم

وبعد هذا البوست مباشرة فوجئ الجميع بنشر «عدوية» لبوست جديد عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» يكشف من خلاله تهديد عمر كمال ومدير أعماله له بسبب البوست الذي هاجمه فيه ونشره للفيديو المسئ لعمر كمال حيث قال «ياعمر يا كمال يا أمير يا سامي كده عيب وماتبعتليش تاني، أنت ولا بتغني ولا ليك في كلام ده وبطل تبعتلي تهديدات، عشان أنت عارفني عدوية شعبان عبدالرحيم من قبل ماتعرف مين هو عمر كمال».

وتابع عدوية قائلا «الحمد لله أنا متربي كويس جدا ومعرفش أقول كلام وحش وزي ماقلتلك على الواتس أنت آخرك معايا بلوك».

كان عدوية شعبان عبدالرحيم، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه تعرض للتهديد من قبل عمر كمال ومدير أعماله بألفاظ خارجة لم يستطع الإفصاح عنها.

التحقيق مع عمر كمال

يذكر أنه انتشر فيديو لمطرب المهرجانات عمر كمال وهو يغنى فى إحدى الحفلات الغنائية وقد تلفظ بلفظ خارج داخل كلمات الأغنية ولهذا صرحت نقابة المهن الموسيقية فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بأنه سيتم فتح تحقيق موسع مع عمر كمال يوم الأحد المقبل.