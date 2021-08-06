براندات معرض «ديارنا» في العلمين الجديدة: «أفكار مجنونة ومعجونة فن»

عارضون اختاروا أسماءً للتفاؤل وآخرون للإبداع وتخليد العائلات

اختار عارضون مشاركون فى معرض «ديارنا» المقام بالساحل الشمالى فى مارينا 5 بالعلمين الجديدة، مسميات عدة أبرزها «باب رزق» و«قدم السعد»، لتكون علامات تجارية أو «براندات» خاصة لمنتجاتهم اليدوية، فيما فضّل آخرون اختيار علامات تجارية تدل على أنهم فنانون، وأراد أصحاب علامات تجارية أخرى التأكيد على أن علاماتهم صناعة يدوية «هاند ميد»، وأراد عارضون تمييز منتجاتهم بأسمائهم أو أسماء عائلاتهم.

«رانيا» توقع بـ«باب رزق» على كل منتجاتها

«باب رزق»، توقيع تنقشه رانيا سالم على كل قطعة من منتجاتها من الحقائب والتابلوهات وساعات الحائط، واختارته ذات يوم بعدما اجتمعت مع مجموعة من أصدقائها، لاختيار اسم يصلح أن يكون «براند» أو علامة تجارية، فاقترحت إحدى الصديقات «باب رزق» فأعجبت به.واختار محمد سالم «قدم السعد»، ليوقع به على منتجاته الخزفية، من الأطباق والكؤوس والمزهريات والقناديل، مستبشراً بأن يكون مشروعه بديلاً عن فقدان باب رزقه فى شرم الشيخ.محمد سالم، خريج حقوق وعشق شرم الشيخ وعاش فيها 20 عاماً، يتاجر فى كل المنتجات السياحية، لكن حبه للخزف منذ صغره جعله يقرر أن يكون هو مشروعه الخاص، يصمم ويفكر ويبدع، ويترك الصنعة لفنانى الخزف، وبدأ الإنتاج الفعلى فى 2015 واختار أعلى جودة للفخار، الذى يجلبه من الفسطاط «مدينة الفخار».وأراد عارضون آخرون التأكيد على أن منتجاتهم يدوية «هاند ميد»، ومنهم الفنانة الإسكندرانية جيهان يوسف التى اختارت هذا الاسم «براند» على منتجاتها من الكروشيه، والأختان نسرين ونهى، للمفارش والشيلان والخداديات والتابلوهات والستائر والأباجورات المطرزة بغرزة «الشنيط» التراثية، المتوارثة عن الجدات برسوماتها المبهرة والتطريز البارز الدقيق والألوان المتناسقة.واختارت آية الجابرى اسم «كشمير هاند ميد» كعلامة تجارية على مفارشها وحقائبها وخدادياتها المطرزة، برسوم الريف المصرى والوجوه الأفريقية، فيما اختار كريم خلف اسم «نقوش مصرية» على منتجاته من الخيامية، والحقائب واللوحات والمفارش والمعلقات، وهى العلامة التجارية التى أراد بها الجمع بين الدلالة على العمل اليدوى والرسم على القماش، فيما اختارت ولاء يوسف اسم «خشب فى خشب» للدلالة على منتجاتها الخشبية من اللوحات والمعلقات، و«فازة وتمثال» اسم اختاره أحمد وحيد، لمجسّماته ومنحوتاته من التماثيل الفايبر.على الجانب الآخر، اختار بعض العارضين، علامات تجارية تدل على أنهم فنانون، مثل أيمن حمودة، الذى اختار «آرت ديكوباج» للوحاته المجسّمة.واختار حسام عبدالظاهر، اسم «نون آرت» كعلامة تجارية على منتجاته من الفازات والأوانى النحاسية المطلية بالنيكل، المنقوشة بالمقولات والأشعار العربية، خاصة أشعار المتصوفة أمثال ابن عربى وابن الفارض، أما رجب حسان فاختار اسم «ألباستر ماجيك»، للدلالة على منتجاته من الألباستر، المتفرد بإبداعه فى الألوان مثل الفيروزى، والأحمر، والرمادى، والأسود.وهناك عارضون اختاروا تسمية منتجاتهم بأسمائهم، مثل «عم أحمد» الذى اختار لقب العائلة «سعودى»، ليكون علامة تجارية لمنتجاته من الخزف وسماه «خزف سعودى».