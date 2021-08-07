رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021: اطمن على «البوزيشن بتاعك»

فور صدور القرار رقم 265 ، الذي أصدَره الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين، كثر البحث عبر مؤشر جوجل عن رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، حيث يبحث الموظفون بالجهاز الإداري للدولة عن الاطمئنان على موقفهم في حركة الترقيات الجديدة.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعد للإعلان رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021

وحتى اللحظة لم يضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، الجديد، ولكن من المتوقع أن يعلن الجهاز عن الرابط الجديد خلال الفترة المقبلة عقب الانتهاء من تنفيذ حركة الترقيات.

خطوات ورابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي طرق ورابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، كنوع من تقديم الخدمة للقارئ وتسهيل المهمة أمام أكثر من 880 ألف موظف ينتظرون تنفيذ ترقياتهم للدرجات الوظيفية الأعلى، وذلك وفقًا لما حدده من قبل الجهاز وهو على النحو التالي:

1- للوصول الى رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021، يجب الدخول إلى الموقع عبر الرابط http://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx.

2- اختيار المجموعة الوظيفية.

3- الدرجة المالية.

4- تاريخ الحصول على الدرجة المالية.

5- القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتداء من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية في نوفمبر 2019.

6- اضغط على «بحث» وانتظر قليلا للتحميل.

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2021 وشروط الترقيات للدرجات الوظيفية الأعلى

جدير بالذكر أنَّ أبرز شروط الترقيات للدرجات الوظيفية الأعلى في ضوء قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على النحو التالي:

- ضرورة الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية المنتظرة.

- اجتياز المرشح للترقية التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

- يشترط أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وأن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.