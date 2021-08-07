تفاصيل واقعة فتاة الفستان بجامعة طنطا.. رسبت بـ6 مواد وتنتظر قرار النيابة

عادت مجددا حبيبة طارق، الطالبة في كلية الآداب بجامعة طنطا، والمعروفة إعلاميا بـ« فتاة الفستان» إلى دائرة الضوء بصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات والمواقع الإخبارية، بعد رسوبها في امتحانات الكلية بـ6 مواد.

تفاصيل واقعة فتاة الفستان

ذكرت فتاة الفستان، أنها فوجئت عقب أدائها الامتحان الشهر الماضي، وأثناء خروجها من اللجنة، بقيام مسؤولي المراقبة في اللجنة الخاصة بها وإحدى المراقبات بالتنمر عليها والسخرية منها بسبب ملابسها، رغم ارتدائها فستان طويل ومحتشم، وهو دفع والدها طارق رمضان، إلى التقدم بشكوى إلى عميد كلية الآداب بجامعة طنطا.

وطالب والد الفتاة بمحاسبة المتنمرين على ابنته، سواء مراقبات الامتحان أو أمن بوابات الكلية، مشيرا إلى أن ملابس ابنته تشبه زي أي فتاة وقد حضرت به داخل الجامعة من قبل، مؤكدا أن ملابسها ليست غريبة حتى تتعرض لك هذا التنمر والسخرية من قبل مراقبات الامتحانات في الكلية.

فيما قرر مجلس جامعة طنطا إحالة الواقعة إلى النيابة العامة، لا تخاذ ما تراه مناسبا حيالها.

تفاصيل واقعة فتاة الفستان.. جامعة طنطا تنتظر قرار النيابة

وكشفت مصادر مطلعة في جامعة طنطا، عن أن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، وباقي أعضاء مجلس الجامعة، في انتظار قرار النيابة العامة حول نتائج التحقيقات التي تجريها في واقعة « فتاة الفستان»، ومعرفة المخطئ سواء الطالبة حبيبة طارق أو المراقبات وإحالته إلى مجلس التأديب بالنسبة للطالبة، أو التحقيق الإداري حال ثبوت خطأ المراقبات.

تفاصيل واقعة فتاة الفستان

وقررت حبيبة طارق، سحب ملفها من كلية الآداب، بعدما أرجعت سبب رسوبها إلى تلقيها تهديدها بالتلاعب بنتائجها في الامتحانات، على خلفية ما تعرضت له من تنمر، مؤكدة أنها قررت سحب ملفها من الكلية، واستكمال تعليمها في كلية أخرى.

تفاصيل واقعة فتاة الفستان.. جامعة طنطا ترد

كشفت مصادر داخل جامعة طنطا، عن أن الطالبة حبيبة طارق رسبت في امتحانات الفرقة الثانية بـ6 مواد دراسية، تتضمن رسوبها في مادة اللغة العربية من الفرقة الأولى، وفي الترم الأول من الفرقة الثانية رسبت في 3 مواد، وفي الفصل الدراسي الثاني من العام نفسه رسبت في مادتين ليكون الإجمالي 6 مواد دراسية.

وأشارت المصادر إلى أن «الطالبة في غالبية المواد لم تحضر الامتحان من الأساس وليس للجامعة مصلحة في التعنت خاصة أن أعضاء هيئة التدريس هم من يقومون بوضع الأسئلة وتصحيح المواد»، مشيرة إلى أن الطالبة التحقت كلية بالآداب بجامعة طنطا، بعدما تحويلها من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بعد رسوبها في الفرقة الأولى.