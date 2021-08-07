عاجل.. وفاة ضحية الإهمال الطبي بقنا: «نقلوه بسيارة ربع نقل ومعلق محلول»

توفى سيد محمد بخيت، 22 عامًا، صاحب واقعة «نقلوه بالمحلول في عربية نقل»، داخل غرفة العناية المركزية في مستشفى قنا العام صباح اليوم.

ويجرى حاليًا تسليم المتوفى المقيم بقرية «الغرابوة» في مركز دشنا، شمال محافظة قنا، لدفنه في مقابر العائلة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خاصة أن الضحية أصيب بطلق ناري نافذ في الرقبة خلال خلافات بين عائلته وعائلة أخرى بالقرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر خلاله أحد المرضى مصابًا بطلق ناري أثناء نقله في سيارة ربع نقل من مستشفى الجامعة إلى مستشفى قنا العام، وهو يحصل على محلول أثناء نقله، ما أثار موجة غضب تجاه مستشفى قنا الجامعي، بسبب الإهمال التي تسببه للمصابين والمرضى.

وفي استجابة فورية من رئيس الجامعة الدكتور يوسف غرباوي، قرر إنهاء نيابة الأطباء المقيمين الذين استقبلوا الحالة، وكذلك الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للمدرس المساعد، وكذلك المدرس النوبتجي ومخاطبة شركة الأمن المسؤولة عن حراسة المستشفيات بإنهاء خدمة مشرف الأمن، وكذلك أفراد أمن البوابة؛ لسماحهم للسيارة بالخروج من المستشفى بدون تنسيق.

كما اصطحب رئيس الجامعة فريقا من كبار الاستشاريين فى أربعة تخصصات جراحية مختلفة لمناظرة حالة المصاب بالعناية المركزة بمستشفى قنا العام، والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا أن الجامعة لا تخفى أي حقائق، ومن يخطئ يتحمل خطأه، خاصة إذا تعلق الأمر بحياة أهالينا المرضى.