وزيري عن نجاح نقل مركب خوفو: «بقالنا 48 ساعة بايتين بين الهرم والمتحف» (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عمر مركب خوفو 4600 سنة، وجرى اكتشافه في ستينات القرن الماضي، موضحًا أنه كان محفوظا في مبنى قديم ومتهالك إلى حد ما، حيث بدأت –منذ سنتين- فكرة بناء متحف يليق بمركب الملك خوفو، مشيرا إلى أن السيارة كانت تسير على سرعة 800 متر في الساعة: «بقالنا 48 ساعة بايتين بره في المنطقة بين الهرم والمتحف المصري الكبير».

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية عبر «الوطن»، أن هذا المبنى داخل المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه جرى نقل المركب بموافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، حيث جرى نقل المركب قطعة واحدة.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن المركب عندما جرى اكتشافها كانت مفككة إلى 1224 قطعة، أكبرها 23 مترا، وأصغر قطعة 10 سم، لافتًا إلى أن المركب من خشب الأرز وجرى استيراده من لبنان بجانب بعض القطع الخشبية الداخلية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «الأثريون المصريون والمرممون التابعون للمتحف المصري الكبير بذلوا مجهودا غير عادي في عملية التقوية والتغليف التي استغرقت عاما تقريبا»، مؤكدًا أن هذه السيارة دخلت المبنى، حيث كانت تحمل الموكب، كما قطعت السيارة 8 كم –صعودا وهبوطا- حتى وصلت إلى المتحف المصري الكبير، لكن كان الدور الرئيس لهذه السيارة الحفاظ على أفقية المركب.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وصلت مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير، وهو مقرها الجديد بالمتحف الملحق بالمتحف.