  قافلة طبية مجانية بقرية «الكراكات» في بيلا لمدة يومين

نظمت إدارة القوافل الطبية في مديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية مُتعددة التخصصات في مقر الوحدة الصحية بقرية «الكراكات» التابعة لمركز بيلا، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقري المجاورة، وتستمر لمدة يومين.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال استقباله القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية، إن القافلة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، حيث تستمر على مدار يومين تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ورئاسة الدكتور مجدي شنج، منسق القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ، جري تنفيذها وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا، وتضم كافة تخصصات (الأطفال - تنظيم الأسرة - الباطنة - العظام - الجلدية - الجراحة - الأسنان - الرمد)، ومعمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية مجانًا، بجانب وجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأكد رئيس المدينة، أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة بيلا ومديرية الصحة بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة منها.