قطع المياه عن مدينة بيلا بكفر الشيخ لمدة 6 ساعات الأحد المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مدينة بيلا، الأحد المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً من نفس اليوم؛ نظرا لأعمال الصيانة في لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة أبشان.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، برئاسة المهندس احمد إسماعيل، رئيس المركز والمدينة، أنه ستقطع المياه من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً؛ لإصلاح لوحة الكهرباء الرئيسية بمحطة أبشان.

وأكدت الوحدة المحلية أن المدينة وبعض القرى المجاورة ستتأثر بانقطاع المياه.

وناشدت شركة مياه الشرب أصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع كفاءة محطة مياة الشرب، من خلال عمل صيانات وإصلاحات داخل المحطة، التي تعمل على رفع كفاءتها مستقبلا.

ووجه «إسماعيل» الشكر لمسؤولي منطقة مياه الشرب، لحرصهم الشديد على تلبية النداءات في حالات الأعطال التي تحدث بشكل مفاجئ بمحطات المياه، أو من خلال انفجار بعض الخطوط للمياه على مستوى مركز ومدينة بيلا.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تطوير ودهانات أسوار وأكشاك المدارس بالمركز، تحت إشراف مصطفى عطية، وحافظ عبدالعاطي، أبرز الفنانين بمدينة بيلا، والمشهور عنهم إبداعاتهم في الأعمال الفنية، واللذان يقومان بأعمال التطوير والتجميل لكلا من أسوار المدارس وأكشاك الكهرباء بالمدينة، لظهورها بمظهر رائع.

ووجه أحمد إسماعيل الشكر للفنانين المتطوعين، نظرا لجهدهما المبذول في تزيين الأسوار والأكشاك الكهربائية، مؤكدا أنه يرحب بالمشاركات المجتمعية، من أجل النهوض والارتقاء بالمدينة وقراها.