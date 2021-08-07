أول تعليق من «الأطباء» على محاكمة طبيب مصري بإنجلترا بتهمة تسميم زوجته

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إنَّ التهمة الموجهة لطبيب مصري في إنجلترا بتسميم زوجته بدعوى علاجها هي جريمة اجتماعية وفعل جنائي «ليس له علاقة بكونه طبيب أم لا» بحسب تعبيره.

ومن المقرر أنَّ تصدر محكمة «شيفيلد» الإنجليزية حكمها في 20 سبتمبر المقبل على طبيب تخدير مصري يدعى حسام متولي، 61 عامًا، في قضية اتهامه بتسميم زوجته على كيلي ويلسون في منزل الزوجين الكائن في جريمبسي إثر ممارسة سلسلة من شعائر طرد الأرواح، تحت ذريعة «الرقية الشرعية».

شطب العضوية

وأشار «عبدالحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنَّ «هذا فعل جنائي ليس له علاقه بكونه طبيبًا من عدمه ويحاكم وفق قانون العقوبات الإنجليزي» بحسب تعبيره، مؤكّدًا أنَّ أي شخص يرتكب جناية ويصدر ضده حكمًا وتثبت ضده الجناية يفصل من النقابة التابع لها، وفقًا لقانون النقابات المهنية في مصر، سواء كانت نقابة أطباء أو مهندسين أو محامين وما الى ذلك.

وتابع أمين عام نقابة الأطباء قائلاً: «لو أسقطنا هذه الحالة على أي طبيب مصري صدرت ضده أحكام قضائية نهائية في مصر وباتة فسيتمّ شطبه من سجلات النقابة وجداولها».

8 تهم لطبيب تخدير مصري

وقد تمّ توجيه 8 تهم لطبيب التخدير المصري في إنجلترا حسام متولي بينها حقن الضحية بمادة ضارة، وتهمة الاحتيال، كما استمعت المحكمة إلى شهادة تفيد بأن زوجته عانت من فشل في العديد من أعضائها الحيوية بسبب حقنها بمواد مخدرة.

لكن حسام متولي، طبيب التخدير الذي يعمل في دائرة الصحة البريطانية وأخصائي في علاج أعراض الألم المتكررة قال للمحكمة إنه يعتقد بأن زوجته ويلسون «مسكونة بالأرواح والجن، وأن عليه التخلص منها بتلاوة القرآن ودهن جلدها بالمياه المقدسة والزيوت»

وبحسب تقارير إعلامية، فقد استمع المحلفون إلى شهادة أحد رجال الدين الإسلامي فقال إنَّ الرقية الشرعية شيء معروف ومستخدم لكن دون استخدام التخدير.

والطبيب المصري حسام متولي أنهى دراسته للطب في مصر ثم انتقل للعمل في المملكة العربية السعودية ومنها إلى بريطانيا، حيث التقى ويلسون البالغة من العمر 33 عامًا، والتي كانت ممرضة متدربة، عام 2015، وقد عملت في عيادته الخاصة ثم انتقلت للإقامة معه، ثم ألقي القبض على «متولي» بعد أن دخلت ويلسون في غيبوبة في الرابع من يوليو عام 2019، حيث كانت على شفا الإصابة بذبحة صدرية مما تطلب نقلها إلى المستشفى ذلك المساء.