«الأطباء»: لا يصح محاسبة الدكاترة بقانون العقوبات.. العالم تجاوز ذلك

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، آخر مستجدات مقترح قانون «المسؤولية الطبية»، قائلا إنّه يأمل أن يناقش مجلس النواب مقترح القانون في بداية دورة انعقاده المقبلة مطلع أكتوبر المقبل، مضيفا «لدينا وعد من رئيس لجنة الصحة بالبرلمان بأن يكون القانون له الأولوية».

وأضاف «عبدالحي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، السبت، أنّ أولويات مجلس النواب كثيرة، وهناك «زحمة» في التشريع، ولكن هذا القانون أصبح ضرورة مطلقة ولا يمكن استمرار الوضع على ماهو عليه.

وتابع الأمين العام لنقابة الأطباء،: «أحنا بلد كبيرة ولها تاريخ في الطب، ولا يصح أبدا استمرار الوضع على ما هو عليه واستمرار محاسبة الأطباء على قانون العقوبات ولا تكون هناك لجنة لتحقيق الأطباء، العالم تجاوز كل هذه المرحلة ولا يصح».

وعن تقديم شكاوي ضد «طبيب المشاهير» بنقابة الأطباء وبالرغم من ذلك أجرى جراحات كثيرة أحدثت مشاكل، علق الأمين العام لنقابة الأطباء: «عندنا لجنة الشكاوي أو لجنة آداب المهنة زيها زي أي نيابة عامة لأنها بتحقق زي النيابة ورئيس نيابة منتدب من النيابة الإدارية، وبها 2 أعضاء للمجلس يرأسها أستاذ عضو مجلس وأستاذ جراحة في قصر العيني، واللجنة تحقق في الشكوى».

وأضاف، «أمام اللجنة حاجة من اتنين إما حفظ الشكوى مثل النيابة أو إحالتها للهيئة التأديبية، وهي بمثابة محكمة ابتدائية»، مؤكدا أنه لا يتدخل في لجنة الشكاوي، ولا يعرف ما إذا كان جرى تقديم شكاوي ضد طبيب المشاهير أم لا، وإذا تدخل في اللجنة فلا يحق له التحقيق أو مقاضاة الطبيب في الهيئة التأديبية.