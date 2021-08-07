وظائف خالية بالمصرف المتحد والأهلي الكويتي 2021

أعلن عدد من البنوك وشركات الأموال العاملة في القطاع المصرفي المصري مجموعة من الوظائف الخالية التي تتطلب مهام وشروط وخبرات للحصول على تلك الوظائف، التي تستعرضها «الوطن»، على النحو التالي:

وظيفة المصرف المتحد

نشر بنك المصرف المتحد عبر صفحته الرسمية على موقع «لينكيد إن» عن حاجته إلى وظيفة Head of Strategic Planning بشروط هى:

- شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو المالية.

- التعليم بعد التخرج أو التعيين المهني MBA CMA، CFA المفضل.

- 10سنوات من الخبرة المهنية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المالية والمحاسبة والاستراتيجية.

- الإدارة مع التركيز على الأعمال المصرفية.

- تعظيم قوة الكسب الأساسية للبنك.

وظيفة البنك الأهلي الكويتي

كما أعلن البنك الأهلي الكويتي عبر موقعه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «لينكيد إن» عن حاجته إلى (Payroll Relationship officer)، بشروط وخبرات هي:

- خبرة مصرفية لا تقل عن سنتين.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

- التعامل مع علاقات الشركاء مع الأطراف الخارجية.

- معرفة مهارات التواصل.

- معرفة تقنيات وعمليات البيع.

- معرفة العلاقات وإدارة المحافظ.

- معرفة المنتجات المصرفية والخدمات والمعرفة العملية.

- وضع كشوف المرتبات وتنفيذ خطط تسويقية لاكتساب عملاء جدد ، والاحتفاظ بالعملاء القدامى ، وتحقيق وتجاوز أهداف مبيعات منتجات وخدمات البنك الأهلي الكويتي بشكل عام.

- الحصول على عقود الرواتب الجديدة والحسابات.

وظيفة شركة ماستركارد

وأخيرا نوهت شركة ماستركارد للدفع الإلكتروني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» عن وظيفة خالية وهي " Consultant, Advisors" بشروط يجب توافرها للعمل لدى فريق الشركة وهي:

- درجة البكالوريوس أو الماجستير .

- خبرة عملية لا تقل عن 1-2 سنوات بعد الانتهاء من درجة البكالوريوس.

- خبرة في منظمة استشارية كمستشارمهارات حل المشكلات التحليلية والكمية الاستثنائية والقدرة على هيكلة التحليلات لتشكيل حلول تعتمد على البيانات لتحديات العميل الغامضة.

- التعرض على وجه التحديد في المدفوعات و / أو التجزئة المصرفية أو التجار المفضل.

- القدرة على توصيل الأفكار المعقدة بشكل فعال - شفهيًا وكتابيًا - باللغة الإنجليزية ولغة (لغات) المكتب المحلية.

- القدرة على بناء علاقات قائمة على الثقة مع الزملاء والعملاء.

- القدرة على القيام بمهام متعددة في بيئة سريعة الخطى تعتمد على المواعيد النهائية.

- يمتلك مهارات متقدمة في Word و Excel و PowerPoint مطلوبة ، ويفضل خبرة SQL / البيانات.