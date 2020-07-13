علاقات عامة وسكرتارية.. المصرف المتحد يعلن وظائف شاغرة في فروعه بمصر

أعلن المصرف المتحد عبر الموقع الرسمي الخاص به، وظائف شاغرة في عدد من المناصب بفروع البنك المختلفة، من مديرين أفرع ورؤساء مجموعة وعلاقات عامة وسكرتارية ونظم معلومات، ويظل الإعلان عن الوظائف قائما خلال فترة وجوده على الموقع.

وتستعرض "الوطن" الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف المتاحة والخطوات المطلوبة، كالتالي:

الوظائف المتاحة وشروط التقدم لها

1- مدير فرع

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال ومناسب.

- أن يكون على درجة جيدة من إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلي.

2- مدير إدارة التمويل والتجارة الخارجية

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال ومناسب.

- أن يكون على درجة من الإجادة الجيدة للغة الإنجليزية.

- أن يكون على معرفة جيدة بتطبيقات الحاسب الآلي.

3- رئيس مجموعة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال مناسب.

- أن يكون لديه خبرة عملية بحد أدنى 4 سنوات في مجال الائتمان.

4- مدير علاقات العملاء

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال ومناسب.

- أن يكون لديه خبرة عملية 3 سنوات بينها سنة واحدة على الأقل في مجال الائتمان.

- أن يكون لديه شهادات دورات تدريبية متخصصة في مجال الائتمان.

5- رئيس قطاع الديون غير المنتظمة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال مناسب.

- أن يكون المتقدم حاصلا على دورات تدريبية متقدمة في مجال الائتمان والتحليل المالي والجوانب القانونية المتعلقة بالعملية الائتمانية وتكوين فريق العمل.

- أن يكون الحد الأدني من الخبرة 20 عاما في مجالات الائتمان والعمل المصرفي.

6- سكرتيرة

- إذا كانت المتقدمة للوظيفة حاصلة على مؤهل عال ومناسب، لابد من أن يكون لديها خبرة 16 عاما.

- وإذا كانت حاصة على مؤهل فوق متوسط، لا بد أن يكون لديها خبرة 19 عاما.

- وفي حالة كان المؤهل متوسط، لابد أن يكون لديها خبرة 21 عاما.

7- مدير متابعة المشروعات

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال ومناسب.

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عملية في ذات المجال.

8- مسؤول نظم معلومات

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال ومناسب.

- أن يكون المتقدم للوظيفة على درجة من إجادة اللغة العربية والانجليزية.

- إجادة مهارات وتطبيقات الحاسب الآلي.

وللتقدم للوظائف المتاحة من خلال زيارة الموقع الرسمي للمصرف المتحد، واختيار أيقونة "الوظائف" الموجوده أعلى يسار الشاشة، ثم اختيار الوظيفة المناسبة والضغط على أيقونة "قدم الآن"، ثم ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة.