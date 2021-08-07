هاني حسن الأسمر في ذكرى وفاة والده: صورته مش بتفارقني

«مايكل جاكسون مصر»، «ابن النيل»، و«أمير الأغنية الشعبية»، العديد من الألقاب التى أطلقها الجمهور وأهل الفن على الفنان الراحل حسن الأسمر، الذي ترك بصمة واضحة في عالم الأغنية الشعبية، حيث شكلت أعماله علامات في الفن الشعبي، وتمكن بحنجرته الذهبية أن يصل لمختلف طبقات المجتمع، لتظل أغنياته عالقة في أذهان الجماهير، بعد وفاته بـ10 سنوات.

7 أغسطس عام 2011، توفى حسن الأسمر، إثر أزمة قلبية حادة، بعد مسيرة فنية لسنوات من إبداع «الواد الجن»، سواء من خلال أغنياته أو أعماله السينمائية والفنية، قبل أن يتسلم ابنه «هاني» الراية الفنية منه.

«رحل بجسده لكن روحه لاتزال موجودة»، وفقًا لابنه «هاني حسن»، قائلا: إن والده لا يغيب أبدًا عن باله، وأنه يقضي يوم ذكرى وفاته دائما في النوم، كي لا ينشغل عقله بالتفكير في الذكريات: «هو عايزنا دايما مبسوطين، وأنا لما بفكر فيه دموعي بتخوني على طول، ومش بفتكره في ذكراه بس، هو صورته مش بتفارقني طول عمري».

نجل حسن الأسمر: محدش بيسأل علينا.. وبعيد إنتاج أغنيات والدى

يتذكر المغني الشاب حينما كان والده يجتمع مع أصدقاءه من الفنانين على المقهى الخاص به في منطقة العباسية، لتبادل الحديث عن الأحوال والضحك والأغاني أما الآن فالحال تبدل فلا أحد من أصدقاء والده يسأل عن أحوال أسرته: «محدش بقا يسأل علينا خلاص»، مشيرا إلى أنه يعذر من لا يسأل: «الدنيا مشاغل، والحياة بتاخد الناس، ربنا يعين الجميع».

وأكد سعيه حاليًا لإعادة إنتاج بعض من الأغنيات الناجحة لوالده، ولكن بتوزيع مختلف: «عايزهم يخرجوا للناس بشكل مودرن بتاع اليومين دول»، متابعًا: «الأغاني دي أصيلة عشان كده الناس بتحبها لحد دلوقتي، الحاجة الحلوة اللي ليها قيمة بتعيش، أما الفالصو بياخد وقته وينتهي».

يشار إلى أن حسن الأسمر ولد عام 1959 في محافظة قنا وبدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات، واستطاع أن يكون من أهم المطربين الشعبين في الشارع المصري لصوته الجميل، حيث برع حسن الأسمر في أغاني «المواويل» وشارك في العديد من الأفلام والمسرحيات أبرزها مسرحية «حمري جمري»، وفيلم «بوابة ابليس» الذى تم عرضه في العام 1993.