هاني حسن الأسمر: هعيد أغاني والدي بتوزيع جديد.. ومحدش بقى يسأل علينا

"أمير الأغنية الشعبية"، "ابن النيل"، و"مايكل جاكسون مصر"، ألقاب عديدة حصل عليها الفنان الراحل حسن الأسمر، الذي شكلت أغنياته علامات في الفن الشعبي، استطاع من خلال حنجرته الذهبية أن يصل لمختلف طبقات المجتمع، لتظل أغنياته عالقة في أذهان الجماهير.

ويصادف اليوم، 21 من أكتوبر، ذكري ميلاد حسن الأسمر عام 1959، والذي رحل عالمنا في عام 2011 بسبب أزمة قلبية حادة، وبين تلك الفترة سنوات من إبداع "الواد الجن"، سواء من خلال أغنياته أو أعماله السينمائية والفنية، قبل أن يتسلم ابنه "هاني" الراية منه عقب رحيله عن الحياة.

لم يكن حسن الأسمر من هواة الاحتفال بعيد ميلاده كباقي نجوم جيله، حسبما قال هاني حسن الأسمر نجل الفنان الراحل، لافتًا أن الأسرة كانت تحتفل به بشكل شخصي فقط، وسط أغاني مبهجة وجو عائلي دافئ.

وأضاف "هاني" لـ"الوطن"، أن أصدقاء والده في مجال الفن كانوا دائمي التواج معه وأحيانًا كانوا يحتفلون به في سهرات خارجية، أما الآن فالحال تبدل وأصبح لا يوجد أحد من أصدقاء والده يسأل عن أحوال أسرته، "محدش بقا يسأل علينا خلاص".

وأشار نجل حسن الأسمر، إلى أنه يعذر من لا يسأل: "الدنيا مشاغل، والحياة بتاخد الناس، ربنا يعين الجميع".

كما أكد على أنه يسعى حاليًا لإعادة إنتاج بعض من الأغنيات الناجحة لوالده، ولكن بتوزيع مختلف، "عايزهم يخرجوا للناس بشكل مودرن بتاع اليومين دول"، متابعًا: "الأغانب دي أصيلة عشان كده الناس بتحبها لحد دلوقتي، الحاجة الحلوة اللي ليها قيمة بتعيش، أما الفالصو بياخد وقته ويموت".

ولد حسن الأسمر عام 1959 في محافظة "قنا" وبدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات، واستطاع أن يكون من أهم المطربين الشعبين في الشارع المصري لصوته الجميل، وبرع حسن الأسمر في أغاني "المواويل" وشارك في العديد من الأفلام والمسرحيات أبرزها فيلم "بوابة ابليس" تم عرضه في عام 1993، ومسرحية "حمري جمري".