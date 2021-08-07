مصدر طبي: دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة سمير غانم قبل رحيلها

قال مصدر في المستشفى الذي كانت تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، إنها توفيت دون أن تعلم بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدًا أنّ سوء حالتها خلال الساعات الأخيرة لم يُمكِّن أيًّا من أفراد أسرتها أو الطاقم الطبي المعالج من إبلاغها بالخبر.

فقدان وعي

وتدهورت الحالة الصحية لدلال عبد العزيز خلال الساعات الأخيرة، إذ تعرضت لفقدان كامل للوعي في بعض الأوقات، ولم تستطع التخلي عن ماسك الأكسجين لمعاناتها من صعوبة في التنفس.

رفض أسري

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ دلال عبد العزيز كانت مصابة بتليف شديد في الرئة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا، أعجزها عن التنفس بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أنَّ حالتها النفسية ساءت للغاية خلال الفترة الأخيرة بسبب طيلة وجودها في المستشفى ووضعها على الأجهزة المساعدة على التنفس، لدرجة أنها في بعض الأوقات كانت ترفض أخذ الدواء.

مقترح زرع رئة

وأكدت أنّه جرى نقل دلال عبد العزيز من مستشفى خاص كانت تعالج به لمستشفى حكومي في أكتوبر قبل ما يقرب من أسبوعين، حيث كان هناك مقترح طبي بزرع رئة جديدة لها، إلا أنَّ هذا الاقتراح قوبل بالرفض من أسرتها نظرًا لخطورة العملية.

والفنانة دلال عبد العزيز التي توفيت اليوم السبت عن عمر ناهز 61 عامًا، كانت قد أصيبت بفيروس كورونا أواخر شهر أبريل الماضي، ونُقلت لمستشفى في التجمع الخامس، كما أصيب زوجها الفنان الراحل سمير غانم بكورونا لكنه نُقل لمستشفى في المهندسين، قبل أن يرحل في 20 مايو الماضي.