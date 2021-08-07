دلال عبد العزيز ترفض فراق سمير غانم في «الحياة والموت»

أسابيع طويلة مرت عليها ثقيلة مؤلمة عليها بسبب بعدها عن حب حياتها، فلم تجهدها آلام المرض لكن ما اتعبها آلم الفراق، ومع عدم قدرتها على الكلام طلبت ورقة وقلم لتطمئنه عليها، وبالرغم من أنها لم تكن تعلم خبر رحيله لكن قلبها كان معلقا به حتى فى الرحيل، لتأبى دلال عبد العزيز أن تواصل الحياة بدون نصفها الثانى سمير غانم، لتترك العالم بعد رحيله بـ3 أشهر.

حب دلال عبد العزيز لسمير غانم، قصة معروفة تغنت بفصولها في جميع اللقاءات الإعلامية، وأعلنت بفخر انتصارها في الفوز بقلبه، فروت أنها طاردت سمير غانم حتى ظفرت بقلبه الذي كان عصيا عليها في البداية، حتى منحته حياة أسرية جديدة والتي تكللت بأبنتهما دنيا وإيمي.

كانت بداية التعارف بين «دلال وسمير»، عندما وقفت أمامه للمرة الأولى في مسرحية «أهلا يا دكتور»، عام 1981، لتبدأ مشاعر الحب تتسلل إليها وتضع الزواج منه على قائمة خطتها الأهم، بالرغم أن الفارق السني بينهما يصل إلى 20 عاما، مؤكدة أنه كان يفعل أشياء تجعل أي فتاة تقع في حبه بسهولة.

«سيبك منه مبيتجوزش»، هكذا كان رد النجوم على الفنانة دلال عبد العزيز، عند معرفتهم بحبها لسمير غانم، وهي القصة التي أصبحت مشهورة في الوسط الفني، وروت واقعة أثناء تصوير فيلم «يا رب ولد»، قائلة: «كنا بنصور الفيلم، وده كان أول فيلم ليا والملك فريد شوقي راح اتكلم معاه وقاله ما تتجوزها هي زي القمر»، لتنجح في الزواج منه بعد 4 سنوات.

ووصف الفنان الراحل زوجته بـ«الأسطورة» في أحد اللقاءات الإعلامية، قائلا: إنه لم يكن ينوي الزواج منها، ولكنها سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجد نفسه قد تزوجها»، مضيفا: « بصراحة هي اللي حبتني الأول وأنا ماكانش في بالي إني أتجوز».