سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-8-2021 في البنوك المصرية

يتابع المواطنون، سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، بشكل دوري، وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، اليوم، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس، إلى 18.39 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، و18.36 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.