سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-8-2021 في البنوك المصرية

تباين سعر الريال السعودي في البنوك المصرية وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الخميس 5 أغسطس الحالي، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في مصر، في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك البركة وبنك CIB، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، في بداية تعاملات اليوم، إلى 4.16 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.07 جنيها للشراء، و4.23 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيها ا للشراء، و4.19 جنيها ا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.16 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، اليوم نحو، 4.11 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع،

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:

كما سجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.51جنيها للشراء، و18.64جنيها للبيع، و18.49 جنيها للشراء، و18.69 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك التجاري الدولي، نحو 18.53 جنيها للشراء، و18.73 جنيها للبيع، وسجّل في البنك الأهلي المصري نحو 18.49 للشراء، و18.62 للبيع.

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيها في بنك قناة السويس نحو 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع، وفي بنك البركة 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.