وصية دلال عبد العزيز.. تواري الثرى بجوار حبيب عمرها سمير غانم

رحلت عن عالمنا الفنانة دلال عبد العزيز صباح اليوم، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، التي قد أصُيبت به منذ شهور، ورحل بسببه زوجها الفنان سمير غانم، ويبحث الجمهور عن وصية دلال عبد العزيز عبر محركات البحث، بعد رحيل الفنانة عن عمر ناهز 61 عاماً.

وصية دلال عبد العزيز

أوصت دلال عبد العزيز بناتها، بأن يكون مكان دفن جثمانها بعد وفاتها نفس مكان زوجها الفنان سمير غانم، على الرغم من عدم علمها بخبر وفاته، إلا أنها كانت تشعر بفقدان حبيب عمرها، على وصف الإعلامي رامي رضوان «متعرفش أن سمير مات، لكن القلب بيحس».

مكان صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، غدا، وفقا لما أعلنه الإعلامي رامي رضوان عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، على أن يقام العزاء في مقابر الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.

سمير غانم برفقة دلال عبد العزيز

ومن المقرر أن تواري الفنانة الراحلة الثرى بجوار زوجها الفنان سمير غانم، بمقابر الأسرة، حيث أن الفنان الكبير سمير غانم نُقل إلى مثواه الأخيربمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وفاة دلال عبد العزيز

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».