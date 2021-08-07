يحيى الفخراني لـ«الوطن»: دلال عبد العزيز أكثر من أخت.. ورحيلها خسارة للوطن العربي

أعرب الفنان يحيى الفخراني عن حزنه الشديد لرحيل دلال عبد العزيز، مشيرا إلى أن هناك علاقة كبيرة جمعت بينه وبين الفنانة الراحلة منذ الشباب، منوها بأنها كانت السبب في معرفته بسمير غانم.

وأضاف الفخراني في تصريحات لـ«الوطن»، أن دلال عبد العزيز كانت بمثابة الأخت له، «يوجد رباط وصلة كبيرة بيني وبينها على المستوى الشخصي منذ عمر كبير، وفاة دلال خسارة للوطن العربي».

وأكمل متحدثا عن علاقته بأبناء الفنانة الراحلة: «كنت بعتبر دنيا بنتي في بداياتها، كنت مسؤولا عنها وشاركت معها في أكثر من عمل».

توفيت الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، اليوم، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ونعى الإعلامي رامي رضوان الفنانة الراحلة قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، محبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».