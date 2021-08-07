رئيس «صحة النواب» يكشف كواليس اللحظات الأخيرة لدلال عبدالعزيز: عاشت سكرات الموت

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات، كواليس الساعات الأخيرة لـ وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكّدًا إصابتها بتليف كامل للرئة نتيجة فيروس كورونا، موضحًا أنًَّ جهاز المناعة فشل في الصمود أمام هذا الفيروس الشرس.

وفاة دلال عبدالعزيز

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنَّ الفنانة دلال عبد العزيز مرت بفترة مرضية عصيبة لا يتحملها إنسان عقب إصابتها بفيروس كورونا، وظهور أعراض الالتهاب الرئوي، وللأسف استجابة الجسم كانت ضعيفة في التصدي له، مما أدى إلى تليف شديد في الرئتين أعقبه نقص الأكسجين، لافتًا إلى أنَّ الفنانة دلال عبدالعزيز ظلت معتمدة على الأكسجين الخارجب بعد فشل جهازها التنفسي لفترة طويلة.

فشل تنفسي حاد

وشدد رئيس لجنة الصحة، على أنَّ الفنانة دلال عبدالعزيز والتي أصيبت بفيروس كورونا في 30 أبريل الماضي، عانت بعد ذلك من التهابات شديدة في جهاز الرئة، وأدى إلى فشل تنفسي حاد ومزمن مما يؤدي إلى الوفاة، قائلً: «في الساعات الأخيرة من عمر أي مريض بالفشل التنفسي، يصاب بفشل وظائف الكلى، وتغير في قلوية الدم مما يؤثر على استمرار عمل وظائف الجسم».

فشل علاج الكورتيزون

واستكمل: «دلال عبد العزبز أصيبت بالمرحلة الأخيرة من تليف الرئة وللأسف لم يستطع الأطباء التعامل مع حالتها بإعطاء دواء الكورتيزون، لأن الرئة وصلت لطريق النهاية في عدم إمكانية التنفس بشكل طبيعي ولو حتى بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي، وبالتالي وفاتها كانت معروفة من قبل الفريق الطبي المتابع لحالاتها».

زراعة رئة من متوفي

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على أنَّ الفنانة دلال عبدالعزبز كان يمكن إنقاذها في حالة واحدة، وهي زراعة رئة من شخص متوفى حديثا لها، موضحًا أنَّه «للأسف هذة الزراعة إمكانياتها غير متوفرة في مصر، فضلًا عن مشكلة السن والتي ربما أعاقت زراعة رئة جديدة للفنانة الرحلة دلال عبدالعزيز».

متلازمة ما بعد كورونا

ونوه رئيس لجنة الصحة إلى أنَّ «الراحلة واجهت كثير من الأعراض الصحية بسبب إصابتها بمتلازمة ما بعد كورونا، وأبرز أعراضها الوهن والتعب الشديد لكل عضو في الجسم، لذلك كنا نسمع دائم أن حالتها الصحية غير مستقرة»، مختتمًا حديثه بالدعاء للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، قائلًا: «فنانة كبيرة ومحترمة، وندعو الله أن يتغمزها برحمته الواسعة».