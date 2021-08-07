رشوان توفيق عن وفاة دلال عبدالعزيز: حاسس إن حد ضربني بـ«سكين» في قلبي

وصف الفنان القدير رشوان توفيق، خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، بـ«تلقى طعنة بالسكين في صدره»، قائلا: «أنا مش مصدق والله، لكن متغلاش على ربنا، إنسانة جميلة وصالحة، قلبي وجعني عليها كأني أخدت سكينة في صدري، ربنا يرفعها درجات عليا».

وأضاف توفيق في تصريحات لـ«الوطن»: «كنت بسأل عن دلال عبدالعزيز من خلال بنتها دنيا كلمتها وكانت بتقولي بتتحسن ببطئ، الحقيقة دلال إنسانة طيبة وعابدة وصالحة ومتدينة».

رشوان توفيق: دلال عبدالعزيز وسمير غانم علاقة روحية حتى مع الموت

وتابع: «سبحان الله شوفى راحت لجوار ربها بعد شهور قليلة من وفاة زوجها سمير غانم، إيه علاقة الحب الروحية اللي كانت بينهم دي؟ في الجنة إن شاء الله، ربنا يصبر البنتين إيمي ودنيا».

وكان الفنان حسن الرداد، أعلن رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الفنان حسن الرداد، قائلًا: والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الأخرة.

وتابع: عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه ،هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الأخرة.