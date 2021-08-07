1500 مواطن يتنافسون على 82 وحدة سكنية في مرسى مطروح

عقدت اللجنة العليا للإسكان بمحافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعها بحضور المحافظ اللواء خالد شعيب؛ لبحث الملفات النهائية للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بإسكان المحافظة بمنطقة الكيلو 4.

جاء ذلك حرصًا من المحافظة على الإسراع في جهود توفير الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء المحافظة وتحقيق العدالة وفقًا لأعداد الوحدات السكنية المتاحة وأعداد المتقدمين لها، مع فحص جميع الملفات وإجراء التحريات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة.

الحاضرون

وحضر الاجتماع، اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، والمهندس صلاح أبو الدهب مدير صندوق الإسكان، ومديرو مديريات التضامن الاجتماعي والإسكان، ومدير الشؤون القانونية بمشاركة أعضاء اللجنة الشعبية عن أهالي مطروح.

1500 مواطن يتنافسون على 82 وحدة

وصرح محافظ مطروح بأنَّ هناك 82 وحدة سكنية، تقدَّم عليها أكثر من 1500 مواطن، مع فحصها وفق الشروط والضوابط القانونية المعمول بها حفاظًا على حق المواطنين، وشدَّد على الإسراع في فحص جميع الملفات، مؤكدًا أنّ المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين.

قرعة علنية للمتقدمين للحصول على الوحدات

وأكّد المحافظ، أنَّه عقب انتهاء اللجنة العليا من فحص كافة الملفات سيتم إجراء القرعة العلنية للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط على أعداد الوحدات السكنية المتاحة، وكذلك فتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا بعدها، لبحث أي تظلم، ومن ثم يتم إعلان نتائج التظلمات.

ولفت إلى جهود المحافظة في توفير السكن لأبناء المحافظة سواء من خلال الوحدات السكنية المتاحة حاليًّا، والتنسيق مع وزارة الإسكان حاليًّا لإنشاء منطقة سكنية جديدة على مساحة 30 فدانًا بمنطقة الإمام مالك في مدينة مرسى مطروح؛ لتوفير مزيد من الوحدات السكنية التي تدعمها الدولة لتحقيق الاستقرار للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.